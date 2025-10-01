¿De qué Murió Jane Goodall, Científica y Activista Defensora de Animales?

La científica Jane Goodall, reconocida investigadora de los chimpancés y activista murió a los 91 años hoy, 1 de octubre de 2025, por causas naturales, así lo dio a conocer el Instituto que lleva su nombre.

El Instituto Jane Goodall, la describió como una mujer que revolucionó la ciencia a través de sus descubrimientos como etóloga. Precisó que la mañana de este miércoles recibió la noticia de la muerte de la Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas, quien estaba en gira de conferencias en California, Estados Unidos.

Los descubrimientos de la Dra. Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia, y fue una incansable defensora de la protección y restauración de nuestro mundo natural.

Video: Jane Goodall en Entrevista Exclusiva con N+

Por medio de redes sociales, la comunidad que seguía su trabajo como investigadora, se despidió. Algunos usuarios comentaron la publicación del Instituto Jane Goodall: "La conocí. Era una leyenda. Que su recuerdo sea una bendición. Mi cariño para toda su familia y colegas", "que descanse en paz. Jane fue una de mis heroínas. Fuerza serena, curiosidad y compasión, combinadas con rigor intelectual y décadas de trabajo por el planeta", "ha sido una de mis heroínas desde pequeña. Es una mujer extraordinaria cuyas contribuciones a la ciencia y la conservación son incalculables", "esta es una de las publicaciones más tristes que he leído. La Dra. Goodall fue sin duda un tesoro para el planeta. La respeto y la aprecio muchísimo. Descansa en el cielo, querida. Te lo has ganado".

Usuarios de redes sociales se despiden y destacan los logros de Jane Goodall. Foto: Captura de pantalla

¿Quién fue Jane Goodall y cuáles fueron sus aportaciones clave en la ciencia?

La primatóloga es doctora en Ecología por la Universidad de Cambridge, tuvo reconocimiento internacional por desde la década de 1960, cuando inició sus investigaciones en Gombe, Tanzania. Sus observaciones revolucionaron la etología al demostrar que los chimpancés usan herramientas, muestran emociones complejas y tienen estructuras sociales más avanzadas de lo que se creía.

Además de su contribución a la ciencia, Goodall dedicó gran parte de su vida a la educación ambiental y a promover acciones de conservación a nivel global. En el año 2002 fue nombrada Mensajera de la Paz de la ONU, desde su posición abordó temas de bienestar animal.



Video: Entrevista para N+ con la Etóloga Británica Jane Goddall

