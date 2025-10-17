Brigitte Bardot Está Hospitalizada y su Condición es Preocupante

Brigitte Bardot se encuentra en una condición preocupante. La actriz de 91 años ha estado hospitalizada durante las últimas tres semanas en el hospital privado Saint-Jean, en capital de la región del Var, cerca de su casa en Saint-Tropez, informaron medios franceses. De acuerdo con el reporte de prensa, la estrella de cine fue operada "por una grave enfermedad", pero aún no se ha confirmado de cuál se trata.

La actriz se encuentra en el hospital en el área de recuperación y, aunque su estado es preocupante, se espera que reciba el alta hospitalaria en unos días, informó el periódico local Var-Martin el jueves.

Hace un par de años, Bardot recibió tratamiento por problemas respiratorios, tras tener dificultades para respirar debido al calor. En aquella ocasión, su esposo Bernard d’Ormale explicó que "(su respiración) era más fuerte de lo habitual, pero no perdió el conocimiento”. La situación no pasó a mayores, quienes asistieron a su auxilio, fueron los bomberos, quienes le administraron oxígeno y la mantuvieron en observación.

Quién es Brigitte Bardot

Brigitte Bardot es una leyenda del cine que sumó 21 años de carrera. Fue un icono cultural en las décadas de 1950 y 1960. Su filmografía abarca unas 45 películas y más de 70 canciones. Decidió retirarse del mundo del espectáculo en 1973

Quien ha estado relacionada con la defensa de los derechos de los animales, dedicó su vida a la Fundación Brigitte Bardot desde 1986, año de su creación. La FBB protege animales salvajes y domésticos en Francia e internacionalmente.

El público recuerda cuando, en febrero de 2013, se amenazó con sacrificar a dos elefantes de unos 40 años, Baby y Nepal; en ese momento, ecologistas, defensores de los derechos de los animales y Bardot se unieron para enfrentar la situación a la que se les había condenado por presuntamente padecer tuberculosis. En aquel momento, Bardot amenazó:

Si los poderes tienen la cobardía y la desvergüenza de matar a Baby y Nepal (...) he decidido solicitar la nacionalidad rusa y salir de este país, que no es más que un cementerio de animales.

En 2018, Bardot desató la polémica al criticar el movimiento #MeToo, que expuso a muchas figuras destacadas de Hollywood acusadas de acoso sexual. En un texto publicado por la revista Paris Match, afirmó que la "gran mayoría" de las actrices que se presentaban eran "hipócritas y ridículas" y aseguró que "intentan provocar a los productores para conseguir un papel". Ella misma compartió que nunca fue víctima de acoso sexual y señaló que le resultaba encantador que los hombres le dijeran "que era guapa o que tenía un trasero bonito".

En septiembre pasado, Brigitte Bardot lanzó una importante campaña de adopción y hace unas semanas publicó su BBcédaire, un libro a modo de bitácora escrito entre 2020 y 2025. A principios de este mes se dio a conocer el próximo lanzamiento del documental íntimo 'Bardot', dirigido por Alain Berliner y Elora Thevenet, con guion de Nicolas Bary, un trabajo que revisó la vida de la actriz y su paso por el cine y el activismo. Se espera su estreno para el 3 de diciembre de 2025.

Brigitte Bardot nació en Francia, en 1934, y comenzó su carrera como actriz en 1952, a los 18 años. Obtuvo el reconocimiento internacional gracias a su papel en la cinta Y Dios Creó a la Mujer. También actuó en musicales y grabó canciones en 1973. Se ha casado cuatro veces; con su actual esposo, Bernard d'Ormale, contrajo matrimonio en 1992.

