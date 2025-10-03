The Life of a Showgirl: Taylor Swift suelta dardos, guiños hot y mensajes secretos

Taylor Swift no solo lanzó un álbum sino un rompecabezas. Aunque para muchos, 'The Life of a Showgirl' brilla por sus beats pop y sus lentejuelas, para otros no es tan digno como otros trabajos de la intérprete. Más allá de las opiniones de los críticos, que a Taylor le interesan pero no tanto como las de su fandom. A Taylor Swift quienes verdaderamente la alimentan son sus fans. Y ellos precisamente son quienes se están volviendo locos.

Solo minutos después del lanzamiento de 'The Life of a Showgirl', e incluso antes, los swifties ya habían comenzado con las teorías en torno a los mensajes ocultos que invadían las letras de este nuevo álbum: referencias a Shakespeare, confesiones sobre Travis Kelce, indirectas a Charli XCX y hasta un guiño a Blake Lively.

Sí, Taylor regresó con todo y viene armada con dardos.

Shakespeare y la tragedia detrás del brillo

La canción de apertura del álbum, 'The Fate of Ophelia', confirma la obsesión de Swift con Shakespeare. Además de la canción, inspirada en el personaje de Hamlet, la portada del disco también es una referencia al escritor.

En 'The Life of a Showgirl', Taylor Swift recrea la famosa pintura de John Everett Millais, en la que Ophelia yace ahogada. Los tonos naranja y verde, repetidos en la estética del disco, han sido interpretados por los fans como símbolos de desgaste, pero también de transformación. Una metáfora de la resiliencia que atraviesa toda la obra.

Travis Kelce como musa principal

En 'Wood', Tay Tay sorprende con su primera referencia abiertamente íntima: “His love was the key that opened my thighs" ("su amor fue la llave que me abrió los muslos"). Una línea que sus seguidores relacionaron de inmediato con Travis Kelce.

La canción además incluye un guiño directo al podcast New Heights, de Jason y Travis Kelce, cuando canta: “seems to be that you and me, we make our own luck, New Heights of manhood” ("Parece ser que tú y yo forjamos nuestra propia suerte, nuevas alturas de hombría”).

La intimidad llega aún más lejos en 'Wishlist', donde Swift fantasea con la maternidad: "Have a couple kids, got the whole block looking like you" ("Tener un par de hijos y que todo el vecindario esté lleno de mini versiones de ti". Para muchos, esta es una confesión de que la artista revela sus planes de formar una familia.

Las Swifties están convencidas de la alusión a Charli XCX

Históricamente, Taylor Swift ha sido reconocida por lanzar dardos indirectos contra figuras de la música, a través de sus discos. Y esta no es la excepción.

Sus seguidores aseguran que 'Actually Romantic' es la respuesta de Taylor a Charli XCX. En este tema, canta: “I heard you call me ‘Boring Barbie’ when the coke’s got you brave” ("te oí llamarme 'Barbie aburrida' cuando la cocaína te hizo valiente"), aseguran que como una contestación directa a 'En ‘Sympathy Is a Knife’.

En SIAK, Charli canta: “Don't wanna see her backstage at my boyfriend's show. Fingers crossed behind my back, I hope they break up quick" /"No quiero verla entre bastidores en el espectáculo de mi novio. Dedos cruzados a mis espaldas, espero que rompan rápido”.

Charli XCX se casó con George Daniel de The 1975 el pasado 20 de julio, después de cuatro años de relación... En 2023, Swift mantuvo un breve noviazgo con el vocalista de la misma banda, Matty Healy.

Las lealtades de Swift

En 'Cancelled', las teorías señalan un gesto de apoyo hacia su amiga Blake Lively, tras su polémica con Justin Baldoni. Taylor Swift escribe: “Like 'em cloaked in Gucci and in scandal, like my whiskey sour and poison thorny flowers” ("Como si estuvieran envueltos en Gucci y en escándalo, como mi whisky sour y flores espinosas venenosas"), frase que los fans leen como una muestra de lealtad.

Entre 2012 y 2014, Lively fue modelo de Gucci.

Blake Lively fundó Betty Booze, una marca de cócteles listos para ser bebidos, que incluye bebidas a base de bourbon y otros licores.

En 'Romper el círculo', Blake Lively interpretó a una florista.

En 'The Life of a Showgirl', Taylor Swift se confirma como un mapa de pistas emocionales y culturales. Entre Shakespeare, Kelce, amistades defendidas y viejas rencillas, la intérprete refuerza lo que la hace única: su capacidad de convertir su vida en historias que sus fans descifran como si fueran un código secreto.

A los swifties les encanta.