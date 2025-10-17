¿Quién Es la "Mujer de Torenza" y Por Qué Se Hizo Viral? Esta Es la Historia Real

En los últimos días se volvió tendencia el misterioso caso de la "mujer de Torenza", que ha dejado a muchos internautas confundidos, por lo que acá te contamos quién es realmente esta 'viajera' y qué significa la palabra Torenza.

En imágenes que se han difundido en las redes sociales se observa a una mujer de la tercera edad en un aeropuerto y se asegura que llegó con un pasaporte de un país que no existe, además de que desapareció misteriosamente, pero esto ¿es verdad?

El misterio de la mujer de Torenza, resuelto

En la publicación de Facebook, se explica que la adulta mayor, que viste una prenda larga con un velo que se parece a un hijab, llegó al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York en Estados Unidos, proveniente de un vuelo de Tokio, Japón con un pasaporte de un país llamado 'Torenza'.

Sin embargo, los funcionarios de inmigración no encontraron registro de la nación, por lo que la mujer supuestamente dijo: "Entonces este no es mi mundo", antes de ser detenida. A la mañana siguiente, ella y su equipaje desaparecieron, además de que faltaban las imágenes de seguridad del área de detención, de acuerdo con el post.

Aunque muchos apuntan a que se trata de un video hecho por la IA, AFP Fact Check descubrió que las imágenes de la mujer fueron tomadas de un reality show llamado "Airline", del canal de televisión A&E.

Esta serie estadounidense se emitió entre 2004 y 2005 y sigue al personal de Southwest Airlines en su día a día de interacciones con los pasajeros.

La publicación de la supuesta mujer de Torenza. Foto: AFP

¿Quién es la mujer de Torenza?

La anciana en realidad aparece en un video publicado en el canal de YouTube de A&E con el título: “Aerolínea: Mejores episodios completos de 2024 MARATÓN", el cual está restringido a los espectadores en los Estados Unidos.

En dicho episodio, la ahora llamada "mujer de Torenza" es una pasajera que no habla inglés y que había volado de Baltimore a Los Ángeles, y se le ve recibiendo la ayuda de un miembro del personal, quien basándose en su pasaporte la identifica como hablante de árabe.

Video. Mario, "El Predicador de Insurgentes" Ofrece Sabiduría y Clases de Biblia en la Colonia Roma

Se escucha al empleado preguntar: "Arabia Saudita, hablan árabe, ¿verdad?" y la conectan con un empleado que habla su mismo idioma, y más tarde llega su sobrino para recogerla.

¿Qué significa Torenza?

La palabra Torenza no se menciona en ninguna parte del video, además de que no existe en ningún registro, base de datos, mapas conocidos, ni en la biblia como algunas publicaciones en redes sociales han comenzado a señalar.

La palabra más cercana es Torrenza en italiano, que significa torrente, la cual una de sus definiciones es "corriente o avenida impetuosa de aguas que sobreviene en tiempos de muchas lluvias o de rápidos deshielos", de acuerdo con el diccionario de la RAE

La historia de la "mujer de Torenza" es similar a una antigua leyenda urbana sobre un viajero, conocido como el "hombre de Taured" que llegó a Tokio con un pasaporte de un país inexistente y luego desapareció. Sin embargo, no hay ninguna evidencia creíble que respalde esta anécdota.

Con información de AFP