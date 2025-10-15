¿Qué Eventos Hay en Reforma y Zócalo CDMX el 18 y 19 de Octubre? Lista de Actividades y Horarios

Nos acercamos a finales de año y con ello muchos eventos culturales se hacen presentes en Paseo de la Reforma y el Zócalo CDMX, por eso acá te decimos qué habrá el 18 y 19 de octubre 2025, con la lista completa de actividades gratis y los horarios de cada una.

Son tantas las personas que no sabe qué hacer el fin de semana, que en una nota te dijimos qué evento hubo en el Zócalo el pasado 11 y 12 de octubre y qué artistas estuvieron en la plancha de la Plaza de la Constitución. Ahora, este sábado y domingo se espera una mayor presencia de personas en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Video: Resolución Histórica en CDMX en 2026: Mercado Sonora Tendrá Prohibido Vender Animales

¿Qué evento hay en el Zócalo CDMX el 18 y 19 de octubre 2025?

Para este sábado 18 y domingo 19 de octubre se llevan a cabo los últimos días vigésima quinta edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) del Zócalo 2025. Dicho evento arrancó desde el pasado viernes 10, pero será este fin de semana cuando se realice la clausura.

Nota relacionada: ¿Cuándo Es el Catrina Fest 2025 en CDMX? Este Día Habrá Desfile en el Centro Histórico

La Feria del Libro del Zócalo tiene entrada gratuita para personas de todas las edades. Como ya es tradición habrá compra y presentaciones de libros, foros y charlas con temas de interés nacional, conversatorios, talleres y música en vivo.

¿Qué eventos hay en Reforma CDMX el 18 de octubre 2025?

Si no sabes qué hacer este fin de semana en CDMX, en la Avenida Paseo de la Reforma se van a realizar dos movimientos gratuitos con motivo de las festividad del Día de Muertos 2025:

La Marcha Zombie CDMX: Se realiza el sábado 18 de octubre 2025. El Desfile de Alebrijes Monumentales 2025: Se realiza el sábado 18 de octubre.

Video: Activan Alerta por Bajas Temperaturas en CDMX, ¿En Qué Alcaldías se Prevé Más Frío?

¿A qué hora son los eventos en el Zócalo y Reforma CDMX el 18 y 19 de octubre 2025?

Todas las personas que deseen asistir a alguno o a todos los eventos que habrá en el Zócalo CDMX y en Paseo de la Reforma este fin de semana, acá te dejamos los horarios de cada una de las actividades:

Feria del Libro del Zócalo 2025: De 10:00 de la mañana hasta las 20:00 horas el 18 y 19 de octubre 2025.

el 18 y 19 de octubre 2025. Marcha Zombie 2025 en CDMX: Inicia a las 10:00 de la mañana en Reforma y termina a las 18:00 o 19:00 horas en el Zócalo.

de la mañana en Reforma y termina a las 18:00 o 19:00 horas en el Zócalo. Desfile de Alebrijes 2025: Empieza a las 12:00 horas en el Zócalo y termina alrededor de las 15:00 horas en Paseo de la Reforma.

Nota relacionada:

Ahora que la gente ya sabe qué eventos hay en el Zócalo y en Reforma de la CDMX este 18 y 19 de octubre 2025, muchos ya no tendrán qué preocuparse en qué hacer este fin de semana y van a poder disfrutar de las actividades gratis que engalanan el Centro Histórico de la capital del país.

Historias recomendadas: