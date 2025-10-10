¿Qué Artistas Estarán en el Zócalo CDMX el 11 y 12 de Octubre 2025? Hora de Cada Show En Vivo

Ya se registraron varios eventos en el Centro Histórico de la Ciudad de México y este fin de semana hay otro que promete llenar el Zócalo de la CDMX y como habrá música en vivo, acá te decimos qué artistas estarán el 11 y 12 de octubre 2025 y el horario en que se va a realizar cada show en la plancha de la Plaza de la Constitución este fin de semana.

Debido a la gran demanda que hay, en una nota ya te dijimos qué evento hay en el Zócalo CDMX este sábado 11 y domingo 12 de octubre 2025, pues durante todo el día habrá diferentes actividades gratis.

¿Qué evento hay en el Zócalo CDMX el 11 y 12 de octubre 2025?

Para este sábado 11 y domingo 12 de octubre se va a llevar a cabo la vigésima quinta edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) del Zócalo 2025. Dicho evento arrancó de este viernes 10 y va a durar hasta el próximo domingo 19 del mismo mes, pero será este fi de semana cuando se realice la inauguración oficial.

La Feria del Libro del Zócalo tiene entrada gratuita para personas de todas las edades. Como ya es tradición habrá compra y presentaciones de libros, foros y charlas con temas de interés nacional, conversatorios, talleres y música en vivo.

¿Qué artistas estarán en la Feria del Libro del Zócalo el 11 y 12 de octubre 2025?

La FIL tiene planeado iniciar sus actividades diarios con algo de música, por eso a continuación te decimos quiénes darán concierto este sábado y domingo en el Zócalo capitalino.

Sábado 11 de octubre 2025

Crazysaurios : La banda de dinosaurios para niños se presenta en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz.

: La banda de dinosaurios para niños se presenta en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz. Las Luz y Fuerza : Este grupo de electrocumbiapunkrock femenina dará una poesía mexicana en estilo de cumbia, en el Foro Gabriel Celaya.

: Este grupo de electrocumbiapunkrock femenina dará una poesía mexicana en estilo de cumbia, en el Foro Gabriel Celaya. Espectáculo de Música Cachivache, en el Foro Calera.

Domingo 12 de octubre 2025

Se lleva a cabo una Danza prehispánica llamada La Malinche, en el FORO Otto René Castillo.

¿A qué hora estarán los artistas en la Feria del Libro del Zócalo CDMX este 11 y 12 de octubre 2025?

Para las personas que quieran escuchar la música que habrá en el Zócalo CDMX en vivo este sábado 11 y domingo 12 de octubre, a continuación te dejamos los horarios de cada una de las cuatros presentaciones:

Crazysaurios: Estarán de 11:00 a 12:00 horas del mediodía de este sábado 11 de octubre 2025.

del mediodía de este sábado 11 de octubre 2025. Las Luz y Fuerza: Darán concierto de 11:00 a 12:00 horas del mediodía de este sábado 11 de octubre 2025.

del mediodía de este sábado 11 de octubre 2025. Música Cavhivache: El show será de 11:30 a 12:00 horas del mediodía del 11 de octubre 2025.

del mediodía del 11 de octubre 2025. Danza La Malinche: El espectáculo musical empezará a las 11:00 horas del domingo 12 de octubre 2025.

Recuerda que si quieres ver la agenda completa de todas las actividades que habrá en la Feria del Libro del Zócalo CDMX este 11 y 12 de octubre, puedes checar la cartelera por día de la Ciudad de México.

