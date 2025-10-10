'Bosques' de Wajdi Mouawad Regresa a CDMX, 14 años Después de su Estreno

El colectivo Somos Ruido ofreció una corta temporada de la puesta en escena Bosques. Bajo la dirección de Diego Del Río y Christian Magaloni, la quinta generación del programa de perfeccionamiento actoral del Conservatorio de Actuación en Sunland, un centro de formación artística que prepara de actores y actrices para teatro, cine y medios emergentes.

Con tan solo diez presentaciones, los integrantes de la generación, que se bautizó como Somos Ruido Colectivo, "nos regaló otro proceso memorable con Bosques", escribió el director Diego Del Río en su cuenta de Instagram.

El Conservatorio de Actuación está asociado con Sunland Institución educativa, que está dirigido por figuras como Diego del Río y Evan Regueira.

De que se trata Bosques

La actriz, cantante y bailarina, Sofía Ochoa, explicó que Bosques es una obra del escritor, actor y director de teatro canadiense de origen libanés, Wajdi Mouawad. Trata sobre el linaje de Lobo, el personaje que ella interpreta: "una adolescente de 16 años que se ve envuelta en cumplir una promesa a su mamá". Sin embargo, para lograrlo necesita entender dónde viene. Al final, la protagonista entiende que la amistad es lo más importante.

Bosques tuvo presentaciones agotadas desde el 19 de septiembre. Su última función (también agotada) se realizará este viernes 10 a las 19:00 horas. La emblemática obra forma parte de la tetralogía 'La sangre de las promesas'.

El director Diego del Río, quien estuvo detrás del montaje 'Un tranvía llamado Deseo', que finalizó su temporada el pasado 18 de junio de 2025, habló sobre su experiencia dirigiendo al grupo de 20 actores: "Estamos en una caja negra que tiene una historia muy interesante porque se ha ido construyendo grupo por grupo".

Como parte del proyecto Bosques, los alumnos tuvieron la indicación de diseñar un escenario ellos mismos. El actor Alexis Lugo también compartió su experiencia en este montaje:

"Nosotros como colectivo hacemos la iluminación de la obra; no tenemos a nadie como tal que nos esté dando nuestros quius en una cabina, sino que nosotros la vamos cambiando conforme va cambiando la obra. Tenemos alrededor de 15 dimers, más o menos, por todo el espacio. En ciertos momentos específicos vamos cambiando la iluminación".

En este trabajo creativo, la generación también se encargó de componer la música para la obra: "Fue algo que hicimos todos en conjunto. Fue bastante mágico porque se ha vuelto un personaje más de la obra y que ayuda a contar la obra de una forma más ligera, más enriquecedora".

La quinta generación del programa de perfeccionamiento actoral del conservatorio de actuación recibió un agradecimiento y una felicitación de parte del director de Bosques, a través de las redes sociales: "¡Estoy muy orgulloso de todxs ustedes!". Diego del Río también agradeció tanto a Cris Magaloni como a Gonzalo de Esesarte "por el placer de compartir la creación a su lado con tanto amor, gozo y pasión".

La obra teatral Bosques se presentó en junio de 2011 en en Teatro Benito Juárez. Contó con la dirección de Hugo Arrevillaga, quien realizó un recorrido histórico de 1870 a la guerra franco prusiana, la Primera y Segunda Guerra mundiales a los campos de concentración de Dachau, hasta la matanza de mujeres en el Politécnico de Montrealse, Canadá; todo con la finalidad de descubrir lo que atormenta a Lobo, la protagonista.

En aquel montaje participaron los actores Úrsula Pruneda, Concepción Márquez, Pedro Mira, Alejandro Reza, Rebeca Trejo, Antón Araiza, Sonia Franco, Violeta Sarmiento, Raúl Villegas, Jorge León y Adrián Vázquez, quienes interpretaron distintos personajes, de los 37 que aparecen en el texto.

