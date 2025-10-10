Fede Dorcaz Muere a los 29 Años en CDMX: Sería Parte de 'Las Estrellas Bailan en HOY'

Fede Dorcaz, compañero de vida de Mariana Ávila, y quien sería su pareja en 'Las estrellas bailan en Hoy', murió este viernes 10 de octubre, tras haber sido asesinado en un intento de asalto en la Ciudad de México. Los conductores de Hoy anunciaron el fallecimiento del modelo y cantante durante los últimos minutos del show de este viernes.

La presentadora Andrea Legarreta señaló: "Hay que aprovechar el presente. De un momento a otro, puede cambiar la vida de nuestros seres amados". La conductora enfatizó que Fede Dorcaz era "un joven con sueños, con tanto entusiasmo, con vida, con planes, con amor".

En un post para Instagram, la producción del matutino compartió:

La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila. Mariana y Fede era una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz, Fede Dorcaz.

Tras haber compartido la noticia de su muerte, Hoy transmitió una de las entrevistas en la que Fede Dorcaz habló de lo que significaba para él formar parte de 'Las estrellas bailan en Hoy': "Es una bendición y una oportunidad única. Estamos felices de estar en Las estrellas bailan en Hoy". Sobre los ensayos, mencionó: "Tengo que confesar que las cargadas son lo más difícil que tenemos que trabajar".

'Las estrellas bailan en Hoy' despiden a Fede Dorcaz

Quienes serían sus compañeros en 'Las estrellas bailan en Hoy' expresaron su pésame ante las cámaras de Hoy. Kunno dijo: "Estamos todos en shock. Fede era una inyección de energía para todos, desde el primer día de los ensayos".

Por su parte, Sofía Rivera Torres, quien fue anunciada hoy como parte de los integrantes del concurso, también usó las cámaras de Hoy para expresar su apoyo a Mariana Ávila y a la familia de Fede Dorcaz: "Nos va a tocar ser grandes compañeros para mariana y su familia

Mariana Ávila despidió a Fede en sus redes sociales. En un tuit para 'X', escribió: "Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo, te amaré siempre".

Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre — Mariana Ávila (@marianaavilatw) October 10, 2025

Quién era Fede Dorcaz

Fede Dorcaz era cantante y modelo nacido en Argentina en 1996. Hace un par de semanas, el intérprete estuvo en Hoy para presentar su canción 'A tu medida', perteneciente al género norteño. Sobre el tema lanzado en junio de 2025, dijo: