Teletón 2025: Fecha, Horario y Dónde Ver la Transmisión del Evento que Une a México

Este fin de semana se celebrará una edición más del Teletón. Bajo el lema 'Teletón Cambia Todo. Tú Cambias Todo', este año busca romper una meta de más de 420 millones 770 mil 069 pesos + 1. Si quieres continuar apoyando los programas de rehabilitación, salud e inclusión para miles de niñas y niños con discapacidad, autismo o cáncer en todo el país, aquí te compartimos fecha, horario y dónde ver la transmisión del Teletón en vivo.

En 2024, Teletón México se realizó el 14 de diciembre de 2024, en el Foro Teletón y Parque Aztlán. En aquella jornada, que duró más de 15 horas, se logró superar la meta de recaudación. El presidente de Fundación Teletón, Fernando Landeros, agradeció a los mexicanos y a cada niño que los inspiró para llegar a la meta:

Gracias a México, gracias a cada niño que nos inspiró, gracias por ser orgullosamente tercos.

Video: Exclusiva N+ | "Teletón Cambia Todo", el Nuevo Himno del Evento que Transforma Vidas

Cuándo se realizará Teletón 2025

La maratónica transmisión del Teletón de este 2025 se realizará el próximo sábado 11 de octubre. Todo comienza con un segmento especial infantil, después se presentará el Himno Teletón 2025, más tarde llegará una edición especial del programa HOY, que será conducida por Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Arath de la Torre, Tania Rincón, Raúl Araiza, Paul Stanley y Andrea Escalona.

Por la tarde, el programa continuará con versiones especiales de ¿Cuál es el Bueno?, Me Caigo de Risa La Rosa de Guadalupe y ¿Quién es la Máscara?, que tendrán un toque “Teletonizado” para invitar a los televidentes a sumarse a la causa.

Nota relacionada: El Teletón Cumple su Meta al Recaudar 420 Millones de Pesos

¿A qué hora empieza el Teletón 2025?

El Teletón 2025 arrancará a las 8:00 a.m. con el segmento infantil protagonizado por Picus y Lara Campos, seguido de la presentación oficial del Himno Teletón 2025, interpretado por Aleks Syntek, Regina Pavón, Natalia Coronado, Renata Vaca y Ximena Loza. A partir de las 9:00 llegará el toque de humor, emoción y esperanza que ofrecerán los conductores de HOY.

¿Dónde ver el Teletón 2025?

El Teletón 2025 se transmitirá completamente en vivo por el Canal de Las Estrellas, con cobertura nacional. Además, el público podrá disfrutar de contenidos exclusivos, detrás de cámaras y transmisiones especiales en YouTube y las redes sociales oficiales de Fundación Teletón.

¿Quiénes se presentarán en el Teletón 2025?

El Teletón 2025 incluirá un espectáculo musical que contará con la participación de David Bisbal, Pablo Alborán, Carlos Rivera, Omar Chaparro y Diego Torres, quienes se unirán al llamado solidario con presentaciones inéditas.

¿Cómo donar al Teletón 2025?

Las donaciones podrán realizarse a través de Banamex (en sus sucursales, cajeros automáticos, CoDi, transferencias o app), en Farmacias del Ahorro, Tiendas Soriana y Financiera para el Bienestar. Además, el público puede hacer sus aportaciones en las alcancías Teletón o en línea, a través de teleton.org.

Historias relacionadas:

Belinda Denuncia a Lupillo Rivera por Violencia: ¿Qué dijo de Ella y Qué Resolvió la Fiscalía?

Bobo Producciones e integrantes de JNS se Deslindan del Anunciado Regreso de Jeans

Zion Habría Viajado sin Casco Durante su Accidente en Puerto Rico: Este Sería Su Estado de Salud