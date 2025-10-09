Zion Habría Viajado sin Casco Durante su Accidente en Puerto Rico: Este Sería Su Estado de Salud

El cantante puertorriqueño Zion habría viajado sin casco cuando ocurrió el accidente que lo llevó al hospital, así lo dio a conocer el productor y presentador Fernan Vélez, a través del show 'Lo sé todo' que se transmite en Wapa TV. Vélez detalló cuál sería el estado de salud del intérprete, tras el incidente ocurrido mientras viajaba en moto en Puerto Rico.

El martes, las redes sociales del cantante puertorriqueño confirmaron que había estado involucrado en un accidente, que lo llevó al hospital. En ese momento se informó que la condición médica de Zion permanecía reservada; al día siguiente, se informó que el cantante continuaba "recuperándose favorablemente" y aseguraron que se mantenía positivo.

El accidente en moto que sufrió Zion ocurrió en medio del lanzamiento de su nuevo álbum 'The Perfect Melody 2', que fue lanzado el 24 de septiembre de 2025; la producción incluye una colaboración con Bad Gyal.

Zion habría viajado sin casco durante su accidente

De acuerdo con información exclusiva difundida por medios locales, el accidente habría ocurrido la noche del lunes, en la zona montañosa de Puerto Rico, entre Ponce y Santa Isabel. Según el presentador Fernan Vélez, Zion se accidentó mientras se trasladaba en una cuatrimoto four track. La información señala que el intérprete habría perdido el control del vehículo todoterreno.

En una serie de clips difundidos por Mr. Stiven TV, además, se ve al cantante desde un garaje de Villa Cristina, usando una gorra, no casco, y viajando en compañía de la modelo Cristina Camargo, quien también fue hospitalizada.

Aunque Zion todavía se encuentra en recuperación, ya se informó cuáles habrían sido las consecuencias del accidente que sufrió esta semana en su país natal. A continuación te compartimos las filtraciones que se han hecho de su estado de salud.

Esto se sabe sobre el estado de salud de Zion

Antes del reporte de su estado de salud, el programa 'Lo sé todo' difundió imágenes del Instagram del cantante Tito El Bambino, quien se reunió con sus amigos en el marco de su cumpleaños, celebrado el 5 de octubre. Según el presentador de 'Lo sé todo', el cantante de 'Baila morena' habría visitado a su colega en la sala de emergencias.

Vélez informó cuáles serían las lesiones sufridas por quien formó parte del famoso dúo Zion & Lennox. Según el reporte, el cantante presentó "un sangrado en la cabeza muy peligroso", también tendría una fractura en la clavícula, en la nariz y en otras áreas del rostro. Según la información difundida, no está en estado crítico pero permanece en el hospital, aunque le dieron de alta el martes.

Por el lado de la acompañante, Cristina Camargo, se informó que ella fue trasladada al hospital universitario, en donde fue intervenida supuestamente por fractura en su mandíbula. El presentador mencionó que la modelo habría perdido varios dientes a causa del accidente.

De manera oficial se sabe que el cantante Zion continúa recuperándose favorablemente y confía plenamente en que Dios tiene el control.

