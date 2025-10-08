¿Qué Pasó con t.A.T.u.? La Polémica Historia de la Banda ante su Esperado Regreso en 2025

Después de 20 años del showcase que ofrecieron en el Salón 21, Lena Katina y Yulia Volkova, integrantes de t.A.T.u., anunciaron su regreso a México. El icónico dúo se presentará en diciembre próximo en La Maraka, en donde sus fans mexicanos podrán volver a corear himnos como 'All The Things She Said' y 'Not Gonna Get Us'. Ahora que vuelven, recordemos la polémica historia de la banda, ante su esperado regreso en 2025.

Las t.A.T.u. comunicaron que regresarán a nuestro país. Este miércoles 8 de octubre, a través de un post de Instagram, junto a una bandera de México y un emoji de beso, escribieron:

¡Queridos fans, estaremos felices de verlos pronto en nuestros shows!

La agrupación de pop electrónico, que marcó a toda una generación, vuelve a pisar los escenarios en México: Lena y Yulia de t.A.T.u. se presentarán en La Maraka los días 1 y 2 de diciembre, aquí te contamos qué ha sido de ellas desde que se separaron oficialmente en 2011.

Video: Bad Bunny Regresa a la CDMX, ¿Cuándo serán los Conciertos del "Conejo Malo"?

El dúo más provocador del pop dosmilero está de vuelta

Después de años de silencios, diferencias y declaraciones incendiarias, Lena Katina y Yulia Volkova, integrantes de t.A.T.u., anunciaron su regreso en julio de 2025, cuando se presentaron en el resort Mriya, ubicado en Yalta, Crimea. El evento revivió los clásicos que las catapultaron a la fama mundial.

Pero antes de volver a cantar juntas, las intérpretes de 'All The Things She Said' tuvieron que enfrentarse a escándalos, distanciamientos y reconciliaciones que marcaron dos décadas de historia pop.

Ivan Shapovalov estuvo detrás de la estética provocadora del dúo; el escándalo era casi parte central del producto. En una entrevista publicada en i-D, en septiembre de 2025, Lena Katina recordó cuando su productor le preguntó si estaría dispuesta a convertir el proyecto en un dueto, ella le respondió que era amiga de Yulia Volkova y que no le importaba en absoluto. Sobre el estilo de vida que pretendía presentar Shapovalov señaló:

O sea, no estábamos juntas. Nunca había tenido una relación lésbica en mi vida. Tenía 15 años. ¿Qué puedes entender de la vida a los 15?

Sin embargo, en 2004 las integrantes lograron separarse de su productor. Volvova y Katina querían que t.A.T.u. se enfocara más en la música que en el escándalo mediático, y dejar atrás el estilo provocativo impuesto por Shapovalov. El dúo se separó oficialmente en 2011.

Diez años después de cortar con Shapovalov y luego de tres años trabajando de manera independiente (en 2014), Volkova fue duramente criticada por haber realizado comentarios homofóbicos. En una entrevista televisiva de un canal ucraniano, Volkova dijo que no aceptaría a un hijo gay

Sí, lo condenaría, porque creo que un hombre de verdad debe ser un hombre de verdad... Dios creó al hombre para la procreación.

Sobre la homosexualidad femenina dijo que dos mujeres juntas “se ven estéticamente mucho más bonitas” que dos hombres tomados de la mano o besándose.

Y un hombre no tiene derecho a ser gay. Dos chicas juntas no es lo mismo que dos hombres juntos. Me parece que las lesbianas son mucho más bonitas estéticamente que dos hombres tomados de la mano o besándose. Pero quiero decir que no estoy en contra de los gays, solo quiero que mi hijo sea un hombre de verdad, no un gay.

Finalmente agregó que no estaba en contra de los gays, pues tenía muchos amigos homosexuales: "Creo que ser gay sigue siendo mejor que asesinos, ladrones o drogadictos", dijo la integrante de t.A.T.u. Aunque días después intentó disculparse, sus palabras resultaron ambiguas para el público.

Las reinas del pop ruso están de vuelta.

El icónico dúo t.A.T.u., responsable de himnos como 'All The Things She Said' y 'Not Gonna Get Us', confirmó su tan esperado reencuentro, después de más de una década separadas. Lena Katina y Yulia Volkova sorprendieron a sus fans el 2 de julio de 2025 con un anuncio que encendió la nostalgia de toda una generación: una foto juntas con la frase: “t.A.T.u. está de regreso”.

Su tema más popular, 'All The Things She Said', llegó al número uno en más de 20 países y se convirtió en uno de los videoclips más reproducidos de los años 2000. Aunque no se ha confirmado nuevo material discográfico, Katina y Volkova están listas para volver con sus fans y ofrecer una serie de presentaciones que incluirán sus mayores éxitos.

Historias relacionadas:

Jennifer López Defiende a Bad Bunny para Medio Tiempo del Superbowl

Dolly Parton Desmiente Rumores sobre su Salud en un Video

¿Por qué Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga se Distanciaron tras 'Amores Perros'?