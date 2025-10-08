t.A.T.u. Vuelve a México: ¿Cuándo y Dónde Se Presentarán?

La nostalgia de los años 2000 está de regreso y una de las agrupaciones que marcó a toda una generación vuelve a pisar los escenarios en México: t.A.T.u., el dúo ruso que conquistó al público con su mezcla de pop electrónico y provocación escénica, se presentará en el país después de muchos años; en N+ te decimos cuándo y dónde serán sus dos conciertos.

Conformado por Lena Katina y Julia Volkova, t.A.T.u. se popularizó con temas como "All the Things She Said" y "Not Gonna Get Us", que abrieron debate sobre identidad y libertad en una época más conservadora.

Luego de su separación en 2011, las artistas sorprendieron con un reencuentro en Crimea, en julio pasado. Y será a finales de año cuando se ha anunciado que estarán en territorio mexicano.

¿Cuándo se presentará t.A.T.u en el país?

La noticia de las presentaciones fue informada por Ernesto García Palacios, dueño y director de "La Maraka", el centro de espectáculos ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la capital del país donde estarán Lena Katina y Julia Volkova.

Las fechas programadas para t.A.T.u en la Ciudad de México serán para los días 1 y 2 de diciembre, en lo que promete ser una experiencia cargada de energía y nostalgia.

"Este show ha sido una gran aventura", compartió García Palacios con el póster y el tema "Show me love".

¿Cuándo saldrán los boletos a la venta?

En la imagen donde se oficializan los eventos están números telefónicos para las reservaciones.

"Maña 12 del día ya está en la página de la Maraka", informó el director del centro de espectáculos en un comentario del post.

Asimismo, afirmó que la venta de los boletos será a partir del viernes 10 de octubre.

El grupo se disolvió oficialmente en 2011, tras años de tensiones internas y proyectos individuales. Fue en este año que regresaron y ahora prometen recuperar a sus fans mexicanos.

Según la información disponible, t.A.T.u. tuvo presentaciones a mediados de 2006 en el Palacio de los Deportes, así como en Guadalajara, cuando promocionaban su álbum "Dangerous and moving".

En los últimos años, ambas expresaron su apoyo a la comunidad LGBT, además de distanciarse de la política oficial del gobierno ruso.

Al momento, el dúo no ha confirmado las fechas en sus cuentas oficiales de redes.

ASJ