Gilberto Mora sobre el Mundial Sub-20: "Tenemos para Ser Campeones"

Gilberto Mora es una de las figuras a seguir de la Selección Mexicana que participa en el Mundial Sub-20, celebrada en Chile, por su habilidad con el balón, la claridad en su juego y la tranquilidad para definir en los momentos difíciles.

Este martes 7 de octubre de 2025, el Tri consiguió su pase a los cuartos de final de la justa mundialista luego de golear 4-1 al anfitrión, y ahora espera al ganador de la llave entre Argentina y Nigeria.

En medio de esta buena actuación de los mexicanos en el torneo, Gil Mora, jugador de Xolos de Tijuana, habló con TUDN sobre el paso del equipo en tierras andinas y lo que hace fuerte al combinado nacional.

"Tenemos para ser campeones"

Cuestionado sobre qué significa haber llegado a la fase de cuartos de final, luego de terminar en el segundo puesto en el Grupo C, en el que compartió sector con Marruecos, España y Brasil, el joven mediocampista señaló que la unión es factor.

Somos como una familia, se nota mucho el día a día que estamos más unidos y bueno creo que eso se refleja dentro del campo. Hoy se reflejó yo creo que mucho más (ante Chile); entonces, muy contentos de estar en los cuartos de final"

Comentó que el partido ante los chilenos fue difícil por el apoyo que estos recibieron de su afición, pero este punto en contra buscaron transformarlo a su favor, lo que terminó por reflejarse en el marcador, con un 4-1 contundente.

Sobre las burlas que los chilenos hicieron antes del partido —dijeron que harían "mermelada de mora"—, el mexicano lo tomó como una broma. "No me genera enojo, presión ni nada. Por algo lo ponen, se dan cuenta del jugador que soy".

Mora, quien suma tres goles, enfatizó que la unión es importante y lo que les ha permitido avanzar en un grupo complicado, gracias al buen manejo de los encuentros. Tal es la confianza en la selección que fue categórico al hablar de las posibilidades de levantar la copa.

Cada día se nota más la unión que tenemos, creo que se ha hecho una selección muy fuerte, creo que nos tocó un grupo muy duro, pero supimos manejar los partidos muy bien, sacamos muy benos resultados y tenemos para ser campeones

Con los pies en la tierra

En México se ha elogiado el futbol de Mora y que grandes clubes en el mundo lo siguen de cerca, pero el joven su futbol es para beneficio del equipo.

Mi futbol es para el equipo (...) voy a tratar de seguir así, de mantenerme con los pies en la tierra, enfocado en mis sueños y mis objetivos. Estoy muy feliz de lo que estoy viviendo ahora, pero aún no he logrado nada, entonces voy a seguir trabajando para conseguir muchas cosas más

Enfatizó que casi no le gusta revisar redes sociales, "sí sé que se habla de mí, pero no me enfoco mucho en eso ni le presto mucha atención".

Otra de las características que han puesto los reflectores en Gil es su edad, ya que con 16 años, es el más joven del Mundial. Sin embargo, para él no es relevante.

No me enfoco mucho en eso, trato de disfrutar en el campo. No siento presión al jugar, la verdad que me gusta divertirme y jugar para el equipo. Yo voy a tratar de hacer mi futbol para el equipo

Agregó que al formar parte del combinado nacional sus objetivos están claros: salir campeón del mundo y llevarse el título de goleo.

Finalmente, sobre la ronda de cuartos de final, donde se podrían enfrentar a Argentina o Nigeria, Mora aseguró que la mentalidad ganadora estará presente y sobre todo el disfrutar del duelo, sin importar el rival.

