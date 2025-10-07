Argentina vs Nigeria: ¿Cuándo y Dónde Ver Partido para Conocer al Próximo Rival de México?

La Selección Mexicana ya tiene su boleto a cuartos de final del Mundial Sub-20 y ahora espera a su rival, que saldrá del partido Argentina vs Nigeria. Así que te compartimos los detalles para seguir de cerca ese encuentro y echarle un ojo al próximo equipo que se medirá con el Tricolor.

Argentina tiene etiqueta de favorita en este Mundial Sub-20, luego de lo visto hasta ahora. Fue absoluto dominador del Grupo D con 9 unidades, luego de vencer a Italia, Australia y Cuba. Su cosecha de goles fue de 8 a favor, por sólo 2 en contra.

Nigeria, en cambio, pasó más apuros para clasificar a octavos de final como uno de los mejores terceros lugares del certamen: Sumó 4 puntos en el Grupo F, que estuvo bastante parejo. En primer lugar quedó Colombia, seguido de Noruega (ambos con 5 unidades).

Argentina vs Nigeria: ¿Cuándo y Dónde Ver el Partido del Mundial Sub 20?

El partido Argentina vs Nigeria se jugará este miércoles 8 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago de Chile.

La cita para que suene el silbatazo inicial es a las 13:30 horas (tiempo del centro de México) y podrás seguir las acciones del Argentina vs Nigeria a través de la señal de TUDN, en televisión por cable. Otra opción es la plataforma de streaming ViX Premium.

Sin duda que el duelo Argentina vs Nigeria es de pronóstico reservado, dada la calidad mostrada por los sudamericanos y la intensidad con la que juegan los africanos en los torneos de categorías menores.

