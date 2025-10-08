Bad Bunny Presume Pelota que Atrapó Durante el Juego de los Yankees Contra los Blue Jays

Bad Bunny asistió al partido entre los Yankees de Nueva York y los Blue Jays de Toronto, que se realizó la noche de este martes en el Yankee Stadium. Para sorpresa de los asistentes, el intérprete puertorriqueño atrapó una pelota que fue a dar hasta su asiento. Para externar su emoción, el cantante compartió la fotografía en sus historias de Instagram.

Durante el Juego de los Yankees contra los Blue Jays, en el marco del tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana, que se realizó en el barrio del Bronx, de Nueva York, el cantante volvió las gradas en escenario, al fascinar a los asistentes con sus presencia desde la primera fila.

Sentado precisamente detrás de home, viendo el juego,​ el cantante observaba el batazo del venezolano Anthony Santander de Blue Jays. Sin esperar lo que más tarde ocurrió, Bad Bunny sintió la bola demasiado cerca, tanto que eligió cubrir su cabeza.

Bad Bunny atrapa bola durante el juego de los Yankees contra los Blue Jays

Las cámaras siguieron la pelota después del batazo de foul del venezolano Anthony Santander de Blue Jays. Tras seguir la trayectoria, que sobrepasó la valla trasera, ésta llegó hasta la zona en que estaba ubicado el puertorriqueño.

Contrario a lo que ocurrió con todos los aficionados que estaban alrededor de él, Bad Bunny eligió cubrir su cabeza para evitar el fuerte golpe que podría recibir de la pelota. Incluso el asistente sentado tras él se apresuró a cacharla; sin éxito.

Bad Bunny fue captado por la cámara mientras la pelota caía. Afortunadamente, el intérprete de 'Lo siento BB:/' salió ileso y, al final de la jugada, recogió la pelota del suelo y la levantó en señal de triunfo.

Bad Bunny got a foul ball at the Blue Jays-Yankees game tonight 😭 pic.twitter.com/hllzNix74p — MLB (@MLB) October 8, 2025

Después de la hazaña, el cantante tomó la pequeña pelota y le tomó una fotografía que, horas después, compartió en sus historias de Instagram.

Bad Bunny, aficionado del beisbol

Bad Bunny ha mencionado a beisbolistas como a los puertorriqueños Francisco Lindor y Edwin Díaz, alias "Sugar" en sus canciones ('Acho PR': "Pero soy la nueva estrella, los contrato' a los Sugar y Lindor"), al beisbolista estadounidense Reggie Jackson, quien fue apodado 'Mr. October' (como la canción del disco Nadie sabe lo que va a pasar mañana) y a Manny Ramirez en 'Crush'.

En 'Mojabi Ghost', Bad Bunny habla del japonés Shohei Ohtani:

Y yo

Que cambiaría la gloria y mi riqueza

Solo por saber cómo es que tú besa'

Por sacarte un día de mi cabeza

Pichando y dando palos como Ohtani

Soy friendly

El amigo en el baño de todas las Kany

Lamborghini en PR, el Bugatti en Miami

Campeón con to mis hermano' a lo Giannis

Domingo, Turks and Caico', ¿tú no ve' el tanning?

Ey, ¿tú no ve' el tanning?

