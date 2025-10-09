Bobo Producciones e integrantes de JNS se Deslindan del Anunciado Regreso de Jeans

Horas después de que Paty Sirvent anunciara en su cuenta de Instagram el regreso de Jeans, la empresa Bobo Producciones respondió a las dudas de los fans, quienes se preguntaban sobre la relación que habría entre Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López, integrantes de JNS, y el anunciado regreso de Jeans.

La tarde de este miércoles 8 de octubre, y con total emoción, una de las primeras integrantes de Jeans, Paty Sirvent, publicó un video en el que anunció el regreso del grupo:

Hoy les quiero decir con la piel chinita, con el corazón en las manos, que estoy muy emocionada porque Jeans regresa. ¡Qué emoción!

Paty Sirvent, hermana de Álex Sirvent, integrante del grupo Mercurio, recordó que hace tres décadas estaban dándole forma a la agrupación que un año después lanzaría su álbum debut homónimo. De ese disco se desprendieron las canciones 'Pepe', 'Me pongo mis Jeans', 'Tal vez' y 'Mi primer amor'.

Aunque el público mostró su emoción por el supuesto regreso de la marca Jeans, el anuncio también generó preguntas en la audiencia. Por ejemplo, esta mañana en Hoy, los conductores pidieron a Angie, Regina y Melissa que explicaran si eso significaba que el grupo original regresaría.

Qué dijo Bobo Producciones sobre el regreso de Jeans

Para responder a las dudas de los fans de Jeans y JNS, este jueves Bobo Producciones (así como Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López) publicaron un comunicado de prensa en el que confirmaron que "no tienen ninguna participación ni relación con el proyecto anunciado el día de ayer por Paty Sirvent, a través de sus cuentas oficiales".

En el documento se señala que las integrantes de JNS se enteraron de la noticia a través de redes, al igual que el público, pero se deslindaron de dicho proyecto. En el mensaje agregan que "JNS es una marca registrada, propiedad de Bobo Producciones y las integrantes, con registro vigente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)", razón por la cual el nombre no puede ser usado en ningún proyecto o comunicación, sin la autorización de Bobo Producciones.

Por qué las Jeans se separaron y cambiaron su nombre a JNS

El dueño legal del nombre Jeans es Alejandro Sirvent, el padre de Paty Sirvent y de Alejandro Sirvent, a quien las integrantes de JNS acusaron indirectamente de violencia psicológica. En distintas entrevistas realizadas en los últimos años, las cantantes explicaron que llegaron a sufrira abuso por parte de los adultos que estaban a cargo del proyecto.

100% fue un abuso psicológico. Yo en ese momento no me daba cuenta que era un abuso psicológico, mientras más pasan los años más me voy dando cuenta de muchas otras cosas.

El grupo original, integrado por Paty Sirvent, Angie Taddei, Litzy, Tábatha Vizuet y Bianca Carrasco tuvo muchos cambios, que terminaron por integrar en diferentes momentos a Dulce María, Karla Díaz-Leal Arreguín, Melissa López, Regina Murguía y Marcela García Cruz.

Tras la salida de Regina Murguía, ocurrida en 2002, se hizo público que la cantante había demandado a Alejandro Sirvent padre por abuso psicológico e incumplimiento de contrato. El papá de Paty Sirvent demandó a su vez a Angie, pero la demanda no procedió. El grupo finalmente se desintegró en 2008.

De acuerdo con una declaración de Alejandro Sirvent hijo, su familia sufrió un rompimiento cuando él decidió unirse al 90s Pop Tour. “Me dejaron de hablar en Navidad, un mes, en mi casa. Cada vez que me paro ahí, mis papás o mi misma hermana sienten que soy cruel... Hay un juicio muy fuerte porque decidí entrar al 90s Pop Tour”, dijo.

