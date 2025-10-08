Patrick Miller Encenderá la CDMX en 2026: la Gran Fiesta del hi-NRG Llega a una Pista Monumental

El Hi-NRG encenderá multitudinariamente los corazones de los mexicanos, con la presentación que Patrick Miller tiene programada para 2026 en la Ciudad de México. La gran fiesta del hi-NRG (hi-energy) llegará a una pista monumental, luego de que este género musical arribara a la escena capitalina hace más de 40 años.

Después de la monumental noche que más de 200 mil capitalinos vivieron en el Ángel de la Independencia, el 31 de diciembre de 2024, con Polymarchs, quedó claro que la música electrónica y el high energy siguen siendo una figura icónica de la cultura mexicana.

El espectáculo masivo de luz, sonido y baile que se vivió en Paseo de la Reforma reafirmó que el tiempo no ha hecho más que avivar el romance de los seguidores que comparten el amor por el hi-NRG y su culto al baile, tal como se vivió a principios de los años 80.

Video: CDMX da la Bienvenida al 2025 al Ritmo del High Energy de Polymarchs

Patrick Miller: ¿a dónde llegará la fiesta más grande del hi-NRG?

La presentación masiva que se ha programado para 2026 es ejemplo de resistencia, la misma que el salón de baile ubicado en Merida 17, colonia Roma, de la Ciudad de México ha soportado para seguir haciendo historia. Esta vez los vinilos y las luces dejarán esta icónica ubicación para trasladarse al oriente de la Ciudad de México.

Lo que comenzó como un club en la Colonia Roma, que se convirtió en un santuario para los amantes de este género que habían sobrevivido a generaciones enteras, llegará a uno de los escenarios más icónicos de México: el Palacio de los Deportes.

Nota relacionada: Rush Vuelve a los Escenarios: su Gira de regreso incluye México

Patrick Miller: ¿cuándo llegará la fiesta más grande del hi-NRG al Palacio de los Deportes?

El Patrick Miller transformará el Palacio de los Deportes en una pista de baile monumental el próximo 10 de enero de 2026. Los amantes del Italo disco, el techno, el new beat y el hi-NRG podrán disfrutar de una gigantesca pista de baile iluminada por luces neón, visuales retro y la energía inconfundible de quien ha creado una cultura a través de la música.

Aquel icónico espacio se trasladará a un punto de encuentro donde ocurrirá lo mismo, pero de manera monumental: vinilos que girarán al ritmo de cuerpos, competencias de baile legendarias y una devoción por el sonido que sigue tan viva como en su mejor época.

Patrick Miller: cuándo sucederá la preventa de boletos

Si quieres asistir a la noche en que Patrick Miller mezclará clásicos, debes ingresar a TicketMaster para participar en la Preventa Banamex que se realizará el 9 de octubre a las 11:00 AM. La venta general estará disponible el 10 de octubre, a las 11:00 AM. Los boletos también estarán a la venta en las taquillas del recinto.

¿Listo para este encuentro intergeneracional que fundirá el pasado y el presente en una sola pista de baile? Prepara tus mejores pasos, desempolva el glitter y deja que la memoria colectiva de una ciudad llena de hi-NRG se apodere de ti.

Historias recomendadas:

Ángela Aguilar Inicia Prefestejo por su Cumpleaños

Así Fue la Historia de Amor entre Abelito, de La Casa de los Famosos, y su Novia Aranza Salazar

t.A.T.u. Vuelve a México: ¿Cuándo y Dónde Se Presentarán?