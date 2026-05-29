Aparatoso Accidente en Texas Hoy: Descarrilan Varios Vagones de Tren Sobre Paso Elevado

La mañana de hoy, 29 de mayo de 2026, se registró un aparatoso accidente ferroviario en Texas, Estados Unidos de América (EUA), sin que hasta el momento se hayan reportado heridos.

Los hechos ocurrieron en Houston, donde varios vagones descarrilaron, algunos sobre un paso elevado en Hempstead Road. Hasta el momento no se ha informado qué trasladaba el tren.

Autoridades acordonaron la zona para realizar las labores de limpieza correspondientes.

De acuerdo con medios locales, el accidente ocurrió alrededor de las 08:55 hora local y obligó al cierre de Hempstead Road, a la altura de Washington Avenue.

Vagones quedaron sobre paso elevado

Según fotos y videos publicados en redes sociales, al menos 11 vagones descarrilaron, dos de los cuales quedaron suspendidos sobre un paso elevado.

Al sitio se movilizaron los distintos servicios de emergencia, que además analizarán si hay daños a la estructura del paso elevado.

Incendio en vagón de tren en Nueva York

Este hecho se sumó a otro incidente ferroviario ocurrido a primeras horas del viernes.

Autoridades informaron que un incendio en un vagón de tren en un patio ferroviario cerca de la estación Penn de Nueva York dejó cinco personas heridas.

El incendio provocó retrasos en los trenes de New Jersey Transit y en el servicio ferroviario de Amtrak hacia Nueva York, y suspendió brevemente el servicio del Long Island Rail Road, más de una semana después de que una huelga paralizó ese sistema.

Los bomberos dieron a conocer que cinco personas resultaron heridas, dos de las cuales fueron trasladadas a un hospital.

SPB