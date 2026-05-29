Aparatoso Accidente en Texas Hoy: Descarrilan Varios Vagones de Tren Sobre Paso Elevado

Autoridades acordonan zona de accidente ferroviario en Houston

Accidente de tren en Houston, Texas, el 29 de mayo de 2026. Foto: Captura de pantallaAccidente de tren en Houston, Texas, el 29 de mayo de 2026. Foto: Captura de pantalla

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Accidente ferroviario en Texas: Vagones suspendidos en paso elevado de Houston. Cierre de Hempstead Road. ¿Qué sucedió? Infórmate aquí.

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