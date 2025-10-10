De Xochimilco a Chapultepec: Ferias, Espectáculos y Más del 10 al 12 de Octubre 2025 en CDMX

¿Ya sabes qué hacer el fin de semana? Si aún estás pensando en planes con pareja, amigos o familia, la Ciudad de México (CDMX) tiene una amplía gama de ferias y espectáculos el 10 y 12 de octubre de 2025, para sólo te enfoques en disfrutar y pasar un rato agradable. Te compartimos qué eventos habrá.

Con la cercanía del esperado Día de Muertos, en una nota previa te adelantamos cuándo Ponen la Mega Ofrenda 2025 en el Zócalo, uno de los grandes atractivos referentes a esta fecha en la CDMX, el cual año con año recibe a cientos de miles de personas que buscan ver de cerca y tomarle foto a los distintos altares que se instalan en el lugar.

Para este fin de semana del 10 al 12 de octubre 2025, la oferta turística, gastronómica y cultural capitalina está distribuida a lo largo de las alcaldías. De modo que desde Cuauhtémoc hasta Xochimilco hay distintas actividades a realizar que se ajustan a todo tipo de presupuesto.

Video: ¿Qué Significa Cada Elemento de las Ofrenda por Día de Muertos?, Explica María Teresa Moya

Mira a continuación la agenda y toma nota del evento que sea ajuste más a tus planes:

¿Qué Hacer en CDMX este fin de Semana? Agenda del 10 al 12 de Octubre de 2025

Si bien la zona del Centro Histórico en la alcaldía Cuauhtémoc ofrece una agenda turística y cultural muy vasta, otras demarcaciones también cuentan con eventos para disfrute de chicos y grandes.

A continuación hallarás un listado de opciones con el tipo de evento, fecha de realización y sede. Ten en cuenta que algunos de ellos tienen costo, por lo que vale la pena que consultes si cuentan con reducción en el costo para menores, estudiantes o adultos mayores.

Coyoacán

Qué hay: Evento Café y Chocolate Dónde: Museo Nacional de Culturas Populares Cuándo: 10 al 12 de Octubre

Qué hay: Concierto del Festival de Medio Otoño Cuándo: 11 de Octubre, 12:00 horas Dónde: Teatro de las Artes, Centro Nacional de las Artes (Cenart)

Cuauhtémoc

Qué hay: Expo La Carrera Panamericana Dónde: Palacio de Bellas Artes Cuándo: 11 y 12 de Octubre

Qué hay: World Press Photo 2025 Dónde: Museo Franz Mayer Cuándo: Hasta 12 de Octubre (Martes a Domingo)

Qué evento hay: XXV Feria Internacional del Libro Dónde: Zócalo de la Ciudad de México Cuándo: 11 al 19 de Octubre

Qué hay: Irrupción Manuel Felguérez. Donación Mercedes Otayza Dónde: Museo Nacional de la Estampa Cuándo: Hasta 12 de Octubre (Lunes está cerrado)

En el Museo Franz Mayer se expone "World Press Photo" 2025. Este es se último fin de semana. Foto: Cuartoscuro.

Qué hay: Muestra "Japón: del mito al manga" Dónde: Museo Franz Mayer Cuándo: Hasta 30 de Octubre (Martes a Domingo)

Qué hay: Carlota Dónde: Castillo de Chapultepec Cuándo: 4 al 25 de Octubre (Sábado)

¿Qué hay: Muestra "Imperio" Dónde: Castillo de Chapultepec Cuándo: 5 al 26 de Octubre (Domingo)

Qué hay: El encanto de Seúl Dónde: Museo Nacional de las Culturas del Mundo Cuándo: Hasta 19 de Octubre (Martes a Domingo)

Iztacalco

Qué hay: Semana Yucatán en México Dónde: Palacio de los Deportes Cuándo: 3 al 12 de Octubre

¿Qué hay: Festival Pachanga Antirracista Dónde: Diversos Recintos Culturales Cuándo: 4 al 12 de Octubre

En la alcaldía Xochimilco de CDMX se realiza la puesta en escena al aire libre "La Llorona, el último latido del agua", en el embarcadero de Cuamanco. Foto: Cuartoscuro.

Miguel Hidalgo

Qué evento hay: "La Catrina": Teatro y Ballet Ecuestre Dónde: Hipódromo de las Américas Cuándo y a qué hora: 11 de Octubre, 16:00 horas

Milpa Alta

Qué hay: 48° Feria Nacional del Mole Dónde: San Pedro Atocpan Qué días: 3 al 26 de Octubre

Xochimilco

Qué evento hay: La Llorona, el último latido del agua Dónde: Embarcadero de Cuemanco Cuándo: 3 de Octubre hasta Noviembre

