De Xochimilco a Chapultepec: Ferias, Espectáculos y Más del 10 al 12 de Octubre 2025 en CDMX
N+| Selene Alonzo Romero
Disfruta del fin de semana en la Ciudad de México con esta agenda de eventos que habrán en las distintas alcaldías y recintos capitalinos
COMPARTE:
¿Ya sabes qué hacer el fin de semana? Si aún estás pensando en planes con pareja, amigos o familia, la Ciudad de México (CDMX) tiene una amplía gama de ferias y espectáculos el 10 y 12 de octubre de 2025, para sólo te enfoques en disfrutar y pasar un rato agradable. Te compartimos qué eventos habrá.
Con la cercanía del esperado Día de Muertos, en una nota previa te adelantamos cuándo Ponen la Mega Ofrenda 2025 en el Zócalo, uno de los grandes atractivos referentes a esta fecha en la CDMX, el cual año con año recibe a cientos de miles de personas que buscan ver de cerca y tomarle foto a los distintos altares que se instalan en el lugar.
Para este fin de semana del 10 al 12 de octubre 2025, la oferta turística, gastronómica y cultural capitalina está distribuida a lo largo de las alcaldías. De modo que desde Cuauhtémoc hasta Xochimilco hay distintas actividades a realizar que se ajustan a todo tipo de presupuesto.
Mira a continuación la agenda y toma nota del evento que sea ajuste más a tus planes:
¿Qué Hacer en CDMX este fin de Semana? Agenda del 10 al 12 de Octubre de 2025
Si bien la zona del Centro Histórico en la alcaldía Cuauhtémoc ofrece una agenda turística y cultural muy vasta, otras demarcaciones también cuentan con eventos para disfrute de chicos y grandes.
A continuación hallarás un listado de opciones con el tipo de evento, fecha de realización y sede. Ten en cuenta que algunos de ellos tienen costo, por lo que vale la pena que consultes si cuentan con reducción en el costo para menores, estudiantes o adultos mayores.
Coyoacán
- Qué hay: Evento Café y Chocolate
- Dónde: Museo Nacional de Culturas Populares
- Cuándo: 10 al 12 de Octubre
- Qué hay: Concierto del Festival de Medio Otoño
- Cuándo: 11 de Octubre, 12:00 horas
- Dónde: Teatro de las Artes, Centro Nacional de las Artes (Cenart)
Cuauhtémoc
- Qué hay: Expo La Carrera Panamericana
- Dónde: Palacio de Bellas Artes
- Cuándo: 11 y 12 de Octubre
- Qué hay: World Press Photo 2025
- Dónde: Museo Franz Mayer
- Cuándo: Hasta 12 de Octubre (Martes a Domingo)
- Qué evento hay: XXV Feria Internacional del Libro
- Dónde: Zócalo de la Ciudad de México
- Cuándo: 11 al 19 de Octubre
- Qué hay: Irrupción Manuel Felguérez. Donación Mercedes Otayza
- Dónde: Museo Nacional de la Estampa
- Cuándo: Hasta 12 de Octubre (Lunes está cerrado)
- Qué hay: Muestra "Japón: del mito al manga"
- Dónde: Museo Franz Mayer
- Cuándo: Hasta 30 de Octubre (Martes a Domingo)
- Qué hay: Carlota
- Dónde: Castillo de Chapultepec
- Cuándo: 4 al 25 de Octubre (Sábado)
- ¿Qué hay: Muestra "Imperio"
- Dónde: Castillo de Chapultepec
- Cuándo: 5 al 26 de Octubre (Domingo)
- Qué hay: El encanto de Seúl
- Dónde: Museo Nacional de las Culturas del Mundo
- Cuándo: Hasta 19 de Octubre (Martes a Domingo)
Iztacalco
- Qué hay: Semana Yucatán en México
- Dónde: Palacio de los Deportes
- Cuándo: 3 al 12 de Octubre
- ¿Qué hay: Festival Pachanga Antirracista
- Dónde: Diversos Recintos Culturales
- Cuándo: 4 al 12 de Octubre
Miguel Hidalgo
- Qué evento hay: "La Catrina": Teatro y Ballet Ecuestre
- Dónde: Hipódromo de las Américas
- Cuándo y a qué hora: 11 de Octubre, 16:00 horas
Milpa Alta
- Qué hay: 48° Feria Nacional del Mole
- Dónde: San Pedro Atocpan
- Qué días: 3 al 26 de Octubre
Xochimilco
- Qué evento hay: La Llorona, el último latido del agua
- Dónde: Embarcadero de Cuemanco
- Cuándo: 3 de Octubre hasta Noviembre
Historias relacionadas: