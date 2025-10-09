Recorrido de Ofrendas y Más Actividades en Museos de Puebla por Día de Muertos 2025

¿Qué hacer en Puebla en temporada de Día de Muertos? Abrirán sus puertas 21 museos del estado para llevar acabo el Recorrido de Ofrendas 2025, además habrá la "Noche de Leyendas" y más actividades especiales que prometen conectar la cultura, leyendas y raíces de nuestro país.

Del 12 de octubre al 4 de noviembre, los visitantes podrán disfrutar de recorridos de ofrendas, narraciones, leyendas y actividades familiares en algunos de los recintos más emblemáticos del estado.

Anuncian Recorrido de Ofrendas 2025 en museos de Puebla. Foto: Miguel Sánchez | N+

Cada espacio ofrecerá experiencia distinta que permitirá redescubrir la riqueza cultural de Puebla desde la visión de Todos Santos.

Recorrido de Ofrendas 2025 en Puebla: Museos, fechas y horarios

Los altares monumentales acompañados de flores de cempasúchil, pan de muerto, papel picado, fruta y todos los elementos tradicionales, regresan a Puebla; Conoce qué museos y recintos participarán esta edición.

Museo Internacional del Barroco

Complejo Museístico La Constancia Mexicana

Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Museo de la Evolución Tehuacán

Museo de la Evolución Puebla

Museo Regional de Cholula

Museo Interactivo de la Batalla del 5 de Mayo

San Pedro Museo de Arte

Biblioteca Palafoxiana - Museo Taller Erasto Cortés

Museo Casa del Alfeñique

Museo de Arte Popular Ex Convento de Santa Rosa

Museo José Luis Bello y González

Museo Regional de la Revolución Mexicana Casa de los Hermanos Serdán

A partir del 27 de octubre podrás ser parte del Recorrido de Ofrendas 2025 en un horario de 10:00 a 18:00 hrs. María José Farfán, Directora Museos Puebla mencionó la importancia de dicho evento pues el personal de museos recibe con entusiasmo esta temporada, esto agregó al respecto.

Todo el qué guste que empiece hacer sus recorridos y vean la naturaleza y la temática de cada museo con la vocación que también representa cada uno de ellos.

Estas actividades buscan fortalecer la tradición, el turismo y la convivencia familiar a través del arte y la memoria colectiva.

El acceso será con la cuota regular del recinto, aunque los martes habrá descuentos y los domingos la entrada será gratuita.

Anuncian Celebración por Día de Muertos en Castillo de Puebla

"Noche de Leyendas" y más actividades por Día de Muertos 2025 en Puebla

Disfruta de la "Noche de Leyendas", una escalofriante presentación de La Alianza Teatral Tercera Llamada que revive las historias más oscuras y míticas de México; Se llevará acabo del 12 de octubre al 02 de Noviembre en el Museo Regional de Cholula. (Solo para mayores de 12 años).

En el mismo recinto estarán “Memorias de la locura” Un viaje a través del antiguo Hospital Psiquiátrico Nuestra Señora de Guadalupe en horario de 12:00 y 16:00 hrs. todos los domingos de octubre en San Andrés Cholula. (Entrada libre)

“Ciclo de Cine, en el marco de la celebración del Día de Muertos" presenta una función de "Coco" en el Museo Regional de Cholula este 11 de octubre de 16:00 a 18:00 horas.

Esta es la oportunidad perfecta para recordar a quienes ya no están y celebrar la vida entre historias, aromas y colores que solo la entidad sabe ofrecer.

