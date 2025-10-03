El próximo 28 de octubre de 2025 el municipio de Cuautlancingo vivirá un momento mágico y de conexión con las tradiciones con la segunda edición del Festival “Ánimas y Raíces 2025” con motivo de la celebración de Día de Muertos en Puebla.

En esta edición se busca la participación de habitantes de la demarcación, así como la visita de turistas del estado, nacionales e incluso internacionales para que puedan disfrutar de todas las actividades.

Precio, Ubicación, y actividades del Festival “Ánimas y Raíces 2025” en Cuautlancingo, Puebla

Esta celebración se llevará a cabo en el Parque Recreativo “El Ameyal” ubicado en El Carmen 10, colonia Estrellas del Mar, en Cuautlancingo, y estará abierta de manera gratuita al público hasta el 2 de noviembre.

En dicho festival como ocurrió en 2024, se espera el concurso de ofrendas de Día de Muertos, donde escuelas, oficinas de gobierno e incluso grupos de amigos competirán por entregar altares significativos para el municipio.

Otro evento que habitantes del municipio esperan con ansias es el concurso de catrinas, donde igual que en su primera edición, se premiará la creatividad de quienes decidan caracterizarse de este personaje tradicional de esta temporada en todo México.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Cuautlancingo no ha revelado las demás actividades ni las presentaciones artísticas a realizarse en el marco del Festival “Ánimas y Raíces 2025”.

Celebraciones del Día de Muertos 2025 confirmadas en Puebla

Además de Cuautlancingo, se han anunciado celebraciones por el Día de Muertos en tres lugares más: Atlixco, San Andrés Cholula y la Exhacienda de Chautla.

En el municipio de Atlixco iniciará este viernes 3 de octubre el Festival Internacional "Valle de Catrinas 2025", mismo que presentará 14 catrinas monumentales a lo largo del Pueblo Mágico para deleite de turistas nacionales e internacionales. El atractivo permanecerá en el municipio hasta el 2 de noviembre.

Una semana después, el 10 de octubre, se llevará a cabo el Festival "Catrinerías", que engalanará a la Exhacienda de Chautla con adornos, leyendas y hasta trajineras referentes al Día de Muertos. Dicha fiesta culminará de igual manera el 2 de noviembre.

Del 17 de octubre al 8 de noviembre San Andrés Cholula conmemorará esta fecha mágica con más de 20 actividades actividades culturales, artísticas y gastronómicas con el regreso del “Festival Sendero al Mictlán”.

