Se acerca una fecha de mucho significado y tradición en la cultura mexicana: el Día de Muertos, y en Puebla siempre se festeja de maneras muy especiales en cada uno de sus rincones, y la Exhacienda de Chautla no será la excepeción. En NMás Puebla te contamos a partir de cuándo, y cómo llegar al emblemático castillo.

El recinto histórico de la entidad poblana a unos cuantos kilómetros de la capital, tendrá su propia celebración para conmemorar a todos aquellos que ya no se encuentran con nosotros, con el festival denominado Catrinerías.

¿Cuándo inicia “Catrinerías” en la Exhacienda de Chautla, y qué atracciones tendrá?

“Catrinerías” es un festival que busca fomentar la tradición del Día de Muertos en el recinto histórico, que estará disponible al público desde el próximo 10 de octubre y hasta el 2 de noviembre con atracciones increíbles relacionadas con la temporada.

Entre las atracciones y actividades anunciadas por el Organismo Público Descentralizado (OPD), Convenciones y Parques del Estado de Puebla en sus redes sociales dentro del festival se encuentran las siguientes:

Leyendas inmersivas

Ofrendas monumentales

Concurso de catrinas

Trajineras iluminadas

Muro de los Recuerdos

Casa del Terror

Además se podrá disfrutar de una zona gastronómica, artesanías, música en vivo y mucho más.

Qué Hacer con el Cempasúchil del Día de Muertos

¿Cómo llegar a la Exhacienda de Chautla desde Puebla Capital y CDMX?

La Exhacienda de Chautla se encuentra a unos 50 kilómetros de la capital poblana y la forma más sencilla para llegar es en automóvil. Para llegar se debe tomar la autopista México-Puebla con dirección a San Martín Texmelucan, haciendo un tiempo aproximado de una hora.

Para llegar desde la Ciudad de México también se debe tomar la autopista México-Puebla hacia el municipio antes mencionado, con la diferencia de que el tiempo de traslado es aproximadamente de dos horas.

Con información de la Exhacienda de Chautla

