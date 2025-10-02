Puebla se prepara para conmemorar el Día de Muertos 2025 con más de 20 actividades actividades culturales, artísticas y gastronómicas con el regreso del “Festival Sendero al Mictlán” en San Andrés Cholula.

Durante tres semanas se realizarán una serie de eventos para resaltar la cultura mexicana y honrar a los fieles difuntos, la presidenta de San Andrés Cholula, Lupita Cuautla mencionó lo siguiente,

Durante el Día de Muertos, no se celebra un final, sino un reencuentro.

Conoce las actividades del Festival Sendero al Mictlán 2025 en San Andrés Cholula

Con actividades, ofrendas y mucho cempasúchil, el Festival Sendero al Mictlán 2025 celebrará su quinta edición a partir del 17 de octubre hasta el 8 de noviembre.

El evento se llevará acabo en el Parque Intermunicipal ubicado en la calle 10 Poniente número 304 en San Juan Aquiahuac de San Andrés Cholula.

Habrán 15 catrinas monumentales temáticas guardianas del recuerdo y del arte popular en donde podrás tomar hermosas fotografías que quedarán en la historia.

Además, para los amantes de la gastronomía, habrá un Corredor de Pan de Muerto Artesanal con los mejores productos del municipio y sus alrededores.

También, podrás comprar objetos tradicionales y típicos de Cholula en el Corredor de Artesanías que se ubicará en el epicentro de esta celebración.

Para sumar más actividades a esta cartelera, la titular de la Secretaría de Cultura y Turismo, Eva María Toxqui Daniel informó que diversas dependencias municipales se integraran a las celebraciones con lo siguiente.

Mercadita de Mujeres Emprendedoras

Zona gastronómica

Juegos mecánicos

Así lució el Festival Sendero al Mictlán 2024. Foto: Gilberto Arribalzaga | N+

Rodada Ruta Violeta reunirá a ciclistas caracterizados de catrinas y catrines en Puebla

El Festival Sendero al Mictlán 2025 es para todos los gustos, por ello también habrá un evento para los deportistas; El viernes 17 de octubre se realizará la Rodada Ruta Violeta que busca visibilizar los 33 puntos violeta instalados en la cabecera municipal.

Para este evento será a las 18:30 horas saliendo desde el Parque Intermunicipal, los participantes deberán llevar su bicicleta adornada de morado y podrán ir disfrazados de catrines y catrinas.

Cartel oficial del Festival Sendero al Mictlán 2025. Foto: Ayuntamiento de San Andrés Cholula

Concursos, teatro, conciertos y más en el Camino al Mictlán Fest 2025"

Como los perros y gatos también son parte de la familia, no pueden quedarse fuera, durante los fines de semana se realizarán concursos de disfraces de mascotas los cuales tendrán un premio de entre mil y cuatro mil pesos. (Deberán inscribirse del 10 al 31 de octubre en la Dirección de Bienestar Animal)

Para los más creativos, también se llevara acabo una concurso de calaveras literarias; Además habrán muchas actividades relacionadas al Día de Muertos 2025, estas serán algunas:

Misteriosas funciones del Cine Panteón

Elaboración de un mural alusivo a la temporada

Experiencia sensorial

Conciertos de trova, rock, blues, ranchera.

Baile popular

Carnaval

Desfile

Obras de teatro

Finalmente, el 8 de noviembre se llevará acabo la Carrera de las Iglesias 2025 con rutas de 2.5 y 8 kilómetros desde la junta auxiliar de Santa María Tonantzintla; Con este evento culminarán las actividades de esta importante temporada de Día de Muertos.

El Gobierno de San Andrés Cholula invita al público en general a participar en estos eventos gratuitos de los cuales en los próximos días se dará a conocer a los artistas invitados.

