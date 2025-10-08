Presentan Celebración por Día de Muertos en Chignahuapan: Fechas, Horario y Precios

Después de un año de ausencia, el Festival de Luz y Vida regresa al Pueblo Mágico de Chignahuapan para consagrarse nuevamente como una de las conmemoraciones más importantes del Día de Muertos en el estado de Puebla.

Este miércoles 8 de octubre, autoridades municipales de dicha demarcación presentaron la edición número 29 de la fiesta más grande de la temporada en la Sierra Norte de la entidad poblana.

Fechas, Horarios y Precios del Festival de Luz y Vida 2025 en Chignahuapan, Puebla

El Festival de Luz y Vida 2025 en Chignahuapan, Puebla se realizará del jueves 30 de octubre al lunes 3 de noviembre, iniciando a las 19:00 horas con la Caminata de las Antorchas, iniciando del zócalo, recorriendo la Calzada de las Almas hasta llegar a la laguna, lugar donde se realiza la puesta en escena.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Chignahuapan, los precios varían entre la zona general, gradas y la nueva zona sobre el agua, mismos que irán desde los 300 hasta los mil 300 pesos.

Festival de Luz y Vida 2024 fue cancelado en Chignahuapan por rencillas políticas

Es importante recordar que el año pasado se canceló el Festival de Luz y Vida en el Pueblo Mágico debido a protestas derivadas de la anulación del proceso electoral 2024 para la elección del presidente municipal.

En dicha ocasión ante la escalada de la manifestación y la muy reciente llegada del Concejo Municipal, la puesta en escena estaba a cargo al 100 por ciento del Club Chignahuapense, mismos que optaron en ese momento porque no se llevara a cabo.

Con información del Ayuntamiento de Chignahuapan

