Caso Andrea Jazmín: Mujer y su Bebé de 8 Meses Desaparecen en Coyoacán, CDMX

Andrea Jazmín Negrete, una mujer de 35 años, y su bebé Liam, de 8 meses, desaparecieron en calles de la colonia Ajusco de la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, el 5 de octubre, la mujer de 35 años de edad y su bebé salieron de casa para llevar ropa a sus otros 3 menores de edad, quienes se encontraban en la casa de su expareja.

Noticia relacionada: Caso Itzel Díaz: Joven Salió a Cenar con un Amigo, y Hoy Fue Hallada Sin Vida en el Edomex

Sin embargo, luego de ese momento ya no supieron más sobre el paradero de madre e hijo. Por lo que de inmediato comenzaron a realizar la búsqueda y pidieron ayuda a las autoridades.

Posteriormente, en un inmueble que también es usado como panadería y es propiedad de la expareja de Andrea, ubicado en la calle Totonacas y Mixtecas, encontraron la camioneta en la que acudió la mujer y su bebé a entregar los artículos a sus otros hijos.

Video: Desaparición de Andrea en CDMX: Irrumpen en Panadería para Buscar a Expareja de la Mujer

Hallan al bebé, pero no a Andrea Jazmín Negrete

Este viernes los familiares y amigos de Andrea Jazmín Negrete, acudieron a dicho negocio para protestar y exigir que se revisara la vivienda, además de investigar a su expareja, un hombre de aproximadamente 40 años de edad.

Durante la manifestación, pegaron decenas de copias de las fichas de búsqueda, realizaron pintas y demandaron que se agilicen las indagatorias para encontrarlos sanos y salvos. En estas acciones también rompieron vidrios del local y trataron de ingresar al inmueble de tres niveles.

Familiares y amigos protestaron afuera del inmueble donde Andrea y su bebé fueron vistos por última vez. Foto: N+

Luego llegaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para atender la situación. Minutos después bajó la expareja de Andrea, quien amenazó con un arma de fuego a los manifestantes.

La policía aseguró al hombre, así como el arma con el que amedrentó a los familiares de los desaparecidos. En el lugar, el sospechoso aseguró que el bebé, quien también es su hijo, se encontraba en la parte alta de la vivienda, mientras que Andrea Jazmín Negrete, fue internada en una clínica psiquiátrica en Morelos.

No obstante, lo anterior es investigado por las autoridades, por lo que la información está en desarrollo.

Historias recomendadas: Kimberly Moya: Buscan en Presa a Alumna del CCH Naucalpan que Desapareció Luego de Ir por Copias

EPP