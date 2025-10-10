¿Qué Evento Habrá en el Zócalo CDMX el 11 y 12 de Octubre 2025? Quién Estará, Horarios y Agenda

Durante los últimos días hubo mucha actividad en el Centro Histórico de la Ciudad de México y un nuevo evento en el Zócalo CDMX acapara la atención, por eso acá te decimos que habrá y quién estará el 11 y 12 de octubre 2025, con los horarios y la agenda para ambos días, pues el acceso será totalmente gratis.

Apenas el pasado domingo 5 de octubre hubo evento en el Zócalo capitalino, por eso en una nota te mostramos cómo se vio de llena la Plaza de la Constitución en el Centro Histórico, por el Informe de Gobierno que dio la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

¿Qué evento hay en el Zócalo CDMX el 11 y 12 de octubre 2025?

Para este sábado 11 y domingo 12 de octubre se va a llevar a cabo la vigésima quinta edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) del Zócalo 2025. Dicho evento este viernes 10 y va a durar hasta el próximo domingo 19 del mismo mes.

La Feria del Libro en el Zócalo tiene entrada gratuita para personas de todas las edades. Como ya es tradición habrá presentaciones de libros, foros de charlas con temas de interés nacional, conversatorios y muchas cosas más.

Horarios de la Feria del Libro del Zócalo 2025

Durante 10 horas ininterrumpidas los asistentes van a poder gozar de las diferentes actividades que habrá en la Feria Internacional del Libro 2025. Todo comienza a las 10:00 horas de la mañana y la jornada termina a las 20:00 de la noche.

Para checar los horarios de todas las actividades te recomendados checar la cartelera de la Secretaría de Cultura de la CDMX, donde viene a detalles todo lo que habrá en la FIL del Zócalo 2025 este fin de semana.

¿Quién estará en el Zócalo el 11 y 12 de octubre 2025?

Para ambos días van a estar disponibles cuatro foros y tres espacios de lectura y talleres, donde destaca la participación de los siguientes autores:

Sábado 11 de octubre 2025

13:15: Presentación del libro "La Hija Cubana de Mick Jagger", de Patricio Moreno, en el Foro Otto René Castillo.

14:45: Inauguración de la Feria Internacional del Libro del Zócalo 2025, con Clara Brugada (Jefa de Gobierno de la Ciudad de México), Paloma Saiz, Ana Francis Mor y Argel Gómez, en el Foro Otto René Castillo.

15:00 horas: Presentación del libro "Movimiento estudiantil del 68: el derecho de resistencia, reflexiones filosóficas políticas desde Lecumberri", de Antonio Pérez Sánchez El Che, en el Foro Gabriel Celaya

18:00 horas: Charla "Recordando a Monsiváis", con Elena Poniatowska, El Fisgón, Jesús Ramírez y Jenaro Villamil.

18:15: Presentación del libro "Los billonarios desaparecen", de Sabina Berman, en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz.

Domingo 12 de octubre 2025

13:30 horas: Presentación del libro "Querida niña: La complejidad de la violencia de género", un cómico de Idalia Candelas, en el Foro Gabriel Celaya.

14:45 horas: Presentación del libro "Memoria herida, historias gráficas sobre la guerra sucia en México", de Augusto Mora, Beatrix, Livo, Ricardo Peláez y Fritz Glockner, en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz.

15:45 horas: Presentación del libro "Lágrimas de luz", de Rafa Marín, en el Foro Otto René Castillo.

17:15 horas: Presentación del libro "Fabricación, (caso Wallace)" de Ricardo Raphael, en el Foro Otto René Castillo.

18:45 horas: Presentación y regalo del libro "Rosario Castellanos", de Felipe Ávila, en el Foro Otto René Castillo.

Te recordamos que los horarios y la agenda completa de la Feria Internacional del Libro 2025 en el Zócalo CDMX se encuentra en la cartelera de la Ciudad de México. Ahí verás todas las actividades que habrá para este 11 y 12 de octubre.

