Zócalo Abarrotado: Así Se Vio Desde el Aire por Mensaje de Claudia Sheinbaum Hoy | Video

Miles de personas se dieron cita en Centro de la Ciudad de México por el mensaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum hoy 5 de octubre 2025. Con banderas, consignas y en grandes contingentes, fue el desplazamiento de las y los asistentes. En N+ te compartimos videos de cómo se vio desde el aire y cuántas personas asistieron.

Durante su mensaje, la mandataria destacó las obras y logros de su administración, pero también enfatizó en que no se permitirá la impunidad, al afirmar que "quien traicione al pueblo, enfrentará a la justicia".

Video: Así se Ve Desde el Aire el Zócalo Capitalino Lleno de Personas

Formados en contingentes o con mensajes y figuras que muestran el apoyo a la gestión que encabeza la presidenta Sheinbaum, las personas que asistieron al evento de hoy en el Zócalo también llenaron las calles aledañas a la Plaza de la Constitución, como 20 de noviembre, 5 de mayo, Tacuba y Madero.

Fue alrededor de las 7:00 horas que comenzó a registrarse la llegada de las personas a las calles del primer cuadro de la capital mexicana.

Desde el aire se pudo apreciar la presencia de miles de personas, quienes abarrotaron el Zócalo de la Ciudad de México.

Con un video compartido en X, Sheinbaum escribió "reafirmo que vamos por el camino correcto; aquí estamos, de pie y con la fuerza de nuestra historia, con el orgullo del presente y esperanza en el porvenir. No les voy a fallar".

¿Cuántas personas asistieron al evento de Claudia Sheinbaum?

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, más de 400 mil personas se congregaron en el Zócalo capitalino, provenientes de todas las entidades del país y de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Gracias a los dispositivos preventivos implementados por elementos de seguridad y protección civil, el evento se desarrolló sin incidentes relevantes, registrándose saldo blanco, agregó la dependencia.



Historias recomendadas:

En Imágenes: Claudia Sheinbaum Ante la Nación, a un Año de Asumir la Presidencia

Tren México-Nuevo Laredo: ¿Cómo se Llamará el Nuevo Proyecto Ferroviario?



DMZ