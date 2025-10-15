Detienen a Mujer que Intentó Comprar Cigarros con Tarjeta de Banco Robada: Así Fue el Momento

Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a una mujer que intentó comprar 60 cajetillas de cigarros con una tarjeta bancaria robada a una ciudadana de la India, informó este 15 de octubre de 2025 la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

En un comunicado, la dependencia detalló que los hechos ocurrieron en el Centro Histórico de la CDMX, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con las autoridades, la detenida de 44 años de edad está presuntamente relacionada con el asalto a la mujer extranjera, a quien le quitaron sus pertenencias en inmediaciones de la Plaza de la Constitución.

Noticia relacionada: Detienen a Venezolana que Intentó Robar Vestido de 12 Mil Pesos en Coyoacán, CDMX

Así ocurrió el robo en CDMX

Según la información oficial, una ciudadana de la India pidió apoyo a elementos de la Policía Auxiliar que realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en el perímetro del Zócalo capitalino.

La mujer extranjera, de 39 años de edad, dijo que al caminar por dicho lugar un sujeto le arrebató su bolso y se dio a la fuga.

Minutos más tarde, a través de la aplicación de una institución bancaria, recibió la alerta de una compra con una de sus tarjetas, en una tienda de conveniencia ubicada en la esquina de las calles Tacuba y Motolinía, colonia Centro.

Objetos decomisados a mujer en el Centro Histórico CDMX. Foto: SSC

El momento de la detención

Los policías auxiliares se trasladaron a ese punto y lograron interceptar a una mujer que intentaba hacer una compra con la tarjeta.

Además, le realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial, y gracias a ello encontraron entre sus ropas cuatro tarjetas bancarias y un teléfono celular, que la afectada reconoció como de su propiedad.



También le aseguraron las 60 cajetillas de cigarros que intentaba adquirir con la tarjeta bancaria de la denunciante, con un monto de más de cinco mil pesos. La cantidad coincidía con la alerta recibida por medio de la aplicación.



Por dicha razón, la mujer fue detenida y junto con los objetos recuperados, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb