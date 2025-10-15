Marcha Zombie 2025: Horario de Inicio y Mapa del Recorrido del Desfile en CDMX

La Marcha Zombie 2025 se realizará este sábado en las calles del centro de la Ciudad de México (CDMX), y si estás pensando en acudir, acá te traemos todos los detalles como el horario y el mapa del recorrido para que no te pierdas de este evento cercano a Halloween y Día de Muertos.

Las festividades de 'terror' en CDMX comienzan este sábado, pues se realizará la Marcha Zombie y el Desfile de Alebrijes Monumentales 2025 en un mismo día, además de que está a punto de ser colocada la Mega Ofrenda en el Zócalo y en unos días se hará la Procesión de Catrinas 2025.

Video. Cientos de Zombies Marchan en las Calles del Centro Histórico de la CDMX 2024

¿A qué hora inicia la Marcha Zombie 2025?

El desfile de miles de personas disfrazadas de 'muertos vivientes' o 'infectados' se llevará a cabo este sábado 18 de octubre 2025 y está programado para comenzar en el horario de la 4:00 de la tarde. Se espera que dure entre dos o tres horas, por lo que terminará a las 6 o 7 pm, aproximadamente.

Noticia relacionada. ¿Cuándo Es el Catrina Fest 2025 en CDMX? Este Día Habrá Desfile en el Centro Histórico

Antes del inicio de la Marcha Zombie CDMX 2025 se tiene prevista la realización del icónico baile de Michel Jackson de la canción "Thriller", el cual estará dirigido por Pepe Márquez (Joe Jackson), a las 3:40 pm, por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación. Estos son los horarios:

Inicio de concentración: 10 am Baile zombie: 3:40 pm Inicio de Marcha Zombie 2025: 4:00 pm Termino de la Marcha Zombie: 6 o 7 pm

La edición 18 del desfile zombie 2025 tendrá un noble causa, que es la recolección de alimentos, por lo que se invita a los asistentes a llevar un kilo de arroz o frijol, o cualquier alimento no perecedero o enlatado, que será donado al banco de alimentos Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP.

Noticia relacionada. ¿Qué Hacer en Halloween y Día de Muertos 2025? Lista de Eventos en CDMX

Mapa del recorrido de la Marcha Zombie 2025

La ruta del desfile de 'muertos vivientes' se realizará en las principales calles del centro de la Ciudad de México, pues saldrá desde la Avenida de la República, frente al Monumento a la Revolución, y tendrá como destino el Zócalo capitalino. Este es el recorrido:

Avenida de la República

Cruzan Paseo de la Reforma

Av. Juárez

Cruzan Eje Central

5 de mayo

Zócalo CDMX

De esta manera, ya sabes cuál es el horario de la Marcha Zombie 2025 y tienes el mapa del recorrido para que puedas checarlo desde tu celular y no te pierdas este evento que dará inicio a las festividades del Día de Muertos en México.

Historias recomendadas