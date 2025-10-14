¿Cuándo Es el Catrina Fest 2025 en CDMX? Este Día Habrá Desfile en el Centro Histórico

Cada vez falta menos para el Día de Muertos 2025, una de las tradiciones más grandes de México, llena de color, alegría, y diversión. En N+ te decimos cuándo es el Catrina Fest en la Ciudad de México (CDMX).

La Autoridad del Centro Histórico (ACH) anunció las actividades que se desarrollarán en la zona centro por el Día de Muertos 2025, con dos eventos de gran relevancia, se trata de:

El Festival de Ofrendas y Catrinas del Centro Histórico 2025.

El Catrina Fest 2025.

Festival de Ofrendas y Catrinas del Centro Histórico 2025

El Festival de Ofrendas y Catrinas del Centro Histórico 2025 se realizará se realizará del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2025. La temática será la conmemoración de los “700 años de la fundación de la Gran Tenochtitlan”.

Si te interesa participar es importante que sepas que el registro será gratuito del 6 al 25 de octubre de 2025, solo debes llenar un formulario que encontrará en la página oficial de la ACH.

En esta edición no habrá concurso, sólo festival, en el que se reconocerá a todas las ofrendas participantes por su originalidad, narrativa, calidad estética o valor cultural. Se espera la participación de más de 250 ofrendas.

La instalación de las ofrendas será del 24 al 27 de octubre.

La exhibición al público se realizará del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2025.

El desmontaje será el 4 de noviembre.

Catrina Fest 2025

La clausura del festival será el “Catrina Fest”, una iniciativa comunitaria de diseñadores y comercios de la calle de las Novias, en República de Chile y República de Ecuador.

El Catrina Fest 2025 se realizará el 7 de noviembre 2025, en Plaza del Seminario, con una pasarela de modelaje en donde jóvenes del Centro Histórico se caracterizarán de catrinas, como parte de la gran tradición.

Los requisitos de participación son: las ofrendas deberán ser exhibidas en un espacio público, no se permitirán arreglos florales independientes (sólo como complemento de las ofrendas o catrinas), lenguaje narrativo o visual, colocación de materiales seguros para visitantes o inmuebles, cada participante será responsable del cuidado y desmontaje de su propuesta cultural.

N+

