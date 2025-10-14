¿Cuándo y a Qué Hora es el Desfile de Alebrijes Monumentales 2025? Este Día Habrá Recorrido

La tradición y el color ya comienzan a sentirse en las calles de México con la cercanía de Día de Muertos. Y la Ciudad de México está a punto de vivir una de las celebraciones más creativas y coloridas relacionadas a esta festividad que exalta el misticismo y amor por las tradiciones ancestrales. Por ello, en N+ te damos a conocer el horario y fecha del Desfile de Alebrijes Monumentales 2025, para que no te pierdas ningún detalle.

Se trata de la 17 edición del Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales organizado por el Museo de Arte Popular (MAP). Una vez que se realice el recorrido, las figuras brillantes serán expuestas en las aceras norte y sur de la avenida Paseo de la Reforma, específicamente entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Estela de Luz.

Aunque no se trata del único evento con el que la ciudad de México celebrará el Día de Muertos, por lo que en N+ te damos a conocer ¿Cuándo Ponen la Mega Ofrenda de Día de Muertos 2025 en el Zócalo CDMX? Esta Fecha la Abren, y si tienes pensando asistir a alguna concentración ¿Cuándo Es la Mega Procesión de Catrinas 2025 en CDMX? Fecha, Horario y Cómo "Encatrinarte".

Video: Realizan en la CDMX el Colorido Desfile de Alebrijes Monumentales

Este desfile forma parte de "La Noche de los Alebrijes", evento organizado anualmente por el MAP y que tiene por objetivo consolidar una tradición cultural en la Ciudad de México.

¿Cuándo y a qué hora es el Desfile de Alebrijes Monumentales 2025?

La decimoséptima edición de este desfile se realizará este fin de semana. Específicamente el sábado 18 de octubre de 2025, a partir de las 12:00 horas y es un evento familiar que reúne bandas y danza folclórica.

Dada la magnitud del evento y el número de alebrijes que participan en el recorrido, se prevé que se extienda durante varias horas.

De acuerdo con el Museo de Arte Popular, las piezas inscritas en el Concurso deberán ser desplazadas por los integrantes del equipo o propietario a través de un sistema de tracción manual durante todo el recorrido.

Los espectadores no sólo observarán a estas criaturas fantásticas pasar, sino que pueden caminar junto a ellos y fotografiarlos.

¿Cuándo será el Desfile de Alebrijes Monumentales en 2025? Foto: Cuartoscuro.

¿Cuánto durará el Desfile y cuál es la ruta del recorrido de los Alebrijes Monumentales?

Si bien no se conoce la duración exacta del evento, se estima que se extienda por al menos cuatro horas. Toda vez que el recorrido de las figuras iniciará a las 12:00 horas del sábado 18 de octubre en el Zócalo de Ciudad de México.

De ahí arrancará hacia las avenidas 5 de Mayo, Juárez y finalmente sobre el Paseo de la Reforma para concluir en la Glorieta del Ángel de la Independencia.

Para todos aquellos que por alguna razón no puedan asistir al evento en vivo, los Alebrijes permanecerán en las aceras principales de Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Estela de Luz hasta el 9 de noviembre de 2025.

