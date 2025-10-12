¿Cuándo Es la Mega Procesión de Catrinas 2025 en CDMX? Fecha, Horario y Cómo "Encatrinarte"

El misticismo del Día de Muertos ya se siente en todos los rincones de México, donde esta festividad se celebra con desfiles y ofrendas. Si tienes pensado sumarte a alguno de estos festejos, en N+ te detallamos la fecha, horario y ruta de la Mega Procesión de Catrinas 2025.

Para todos aquellos que deseen sumarse al recorrido, los organizadores del evento también compartieron cómo podrán "encatrinarse" y participar en la procesión o sólo acudir como espectador.

"La Catrina" es un personaje asociado a la festividad de Día de Muertos, creado por el pintor e ilustrador José Guadalupe Posada. Y que también aparece en el mural del pintor Diego Rivera conocido como "Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central".

Video: Folclor y Tradición Brillan en la Mega Procesión de las Catrinas 2024 en la CDMX

Dado el interés que genera esta fecha tan especial para los mexicanos, en N+ te compartimos recomendaciones de Recorrido de Ofrendas y Más Actividades en Museos de Puebla por Día de Muertos 2025, y para los habitantes de la capital ¿Cuándo Ponen la Mega Ofrenda de Día de Muertos 2025 en el Zócalo CDMX? Esta Fecha la Abren

¿Cuándo es la mega procesión de Catrinas en CDMX? Fecha y Horario de Reunión

Los organizadores de la Mega Procesión de Catrinas 2025 publicaron la fecha y horario oficiales para participar en este evento masivo a llevarse a cabo en Ciudad de México.

La cita es el próximo 26 de Octubre de 2025. Si bien la procesión está prevista para arrancar a las 18:00 horas y llegar al Zócalo capitalino a las 20:30 horas, se notificará si hay cambios en el horario.

La ruta va del Ángel de la Independencia al Zócalo de Ciudad de México.

¿Cómo "encatrinarse" y participar en la Procesión de Catrinas 2025?

Para todos aquellos que quieran sumarse a la experiencia de Día de Muertos, los organizadores los invitan a buscar en inmediaciones del Ángel de la Independencia los toldos blancos con el logo de "Mega Procesión de Catrinas".

Desde las 08:00 horas del 26 de octubre de 2025 tendrán oportunidad de que el equipo de maquillaje los caracterice como catrines y catrinas para avanzar en la Procesión.

¿Quieres Participar en la Mega Procesión de Catrinas 2025? Te decimos cómo. Foto: Cuartoscuro.

¿Dónde y cómo ver En Vivo la Mega Procesión de Catrinas 2025 en CDMX?

Aquellos que no deseen participar caracterizados, pero quieran observar el desfile podrán hacerlo sobre avenida Paseo de la Reforma, avenida Juárez y la calle 5 de Mayo. Dado que el punto final será el Zócalo de Ciudad de México, también ahí hay oportunidad de esperar.

Además, los organizadores detallaron que habrá una transmisión en vivo en su página de Facebook para seguir el evento.

