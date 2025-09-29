Mega Procesión de Catrinas 2025: Fecha, Ruta y Detalles del Desfile en CDMX

La Mega Procesión de Catrinas 2025 es uno de los desfiles más esperados por los capitalinos como parte de las celebraciones del Día de Muertos en CDMX. Por ello te damos todos los detalles para que no te pierdas este espectáculo.

Las últimas semanas del año se caracterizan por eventos que llenan de alegría a los mexicanos, pero específicamente el Día de Muertos se vuelve clave para enaltecer nuestras tradiciones.

Debido a que desde la época prehispánica el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de su cultura. La visión indígena se basa en el retorno transitorio de las almas de los difuntos a su casa, en el mundo de los vivos.

Durante este encuentro conviven con sus seres queridos y se nutren de la esencia de los alimentos que colocan en las ofrendas llenas de flor de cempasúchil, veladoras y pan de muerto.

El Día de Muertos en México, la celebración no es para representar la ausencia, más bien se trata de un ritual en el que se simboliza la vida y uno de los personajes que son clave en estos festejos es La Catrina.

Este personaje creado por el pintor, ilustrador y caricaturista originario de Aguascalientes, José Guadalupe Posada. Su imagen se asocia con el Día de Muertos y es uno de los iconos con los que México es conocido en el mundo entero.

Por esta razón, durante la Mega Procesión de Catrinas, se busca homenajearla entre vestuarios coloridos, música y danza.

¿Cuándo es la Mega Procesión de Catrinas 2025?

Si ya estás pensando con quién te vas a lanzar a la Mega Procesión de Catrinas 2025, toma en cuenta que habrá grandes sorpresas para todas las edades.

En esta edición se prevé la participación de diversos contingentes que le darán mucha alegría a la celebración. Toma nota, porque entre ellos se esperan los grupos de catrinas relacionadas con:

Novios, novias y bodas

Quinceañeras

Cosplay

De las Flores

Catrinas luminosas

Pachucos, rumberos y danzoneras

Catrinas rollers (con patines)

Catrinas medievales

Mujeres Motociclistas, entre otros

Como te contamos, también habrá mucha música; por ello, se espera que la Orquesta de Pérez Prado y la Orquesta de Carlos Campos, pongan todo el ritmo al recorrido.

Toma nota, la Mega Procesión de Catrinas 2025 en CDMX se llevará a cabo el domingo 26 de octubre. Ojo, porque desde las 9:00 horas habrá maquillistas profesionales para darle vida a los personajes.

El recorrido será de las 18:00 hasta las 21:00 horas. La ruta de la Procesión de las Catrinas será la siguiente:

Ángel de la Independencia

Av. Paseo de la Reforma

Av. Juárez

Calle 5 de mayo

Zócalo de CDMX

