¿Cuándo Es el Festival de Día de Muertos 2025 en Hermosillo? Estas Son las Actividades y Fechas

El Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo, presentó el programa del séptimo Festival Tradicional de Día de Muertos, a celebrarse del 31 de octubre al 2 de noviembre, donde se espera la participación de más de 400 personas caracterizadas en la marcha de las catrinas.

Las actividades de color, arte, música y tradición se van a realizar en el Centro Histórico de Hermosillo, con una gran variedad de actividades para todas las familias.

La gran ofrenda estará dedicada a la maestra Martha Bracho, bailarina pionera de la danza moderna

Dentro de las actividades que se están organizando, habrá una función de cine para las infancias, y en el Callejón Velasco se montará la gran ofrenda dedicada a la maestra Martha Bracho, quien fue una bailarina pionera de la danza moderna en Sonora y en México.

Cabe mencionar que algo que ha llamado la atención de los ciudadanos es el concurso de la Marcha de las Catrinas, ya que en esta edición podrán participar las mascotas.

El registro será en la Plaza de los 100 Años el día sábado 1 de noviembre, a las 5:00 de la tarde, con premios para las mejores caracterizaciones.

