Esta temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy ha tenido de todo: desde coreografías que salen mal, hasta accidentes, como la caída que sufrió Briggitte Bozzo.

Aarón Mercury y Briggitte, se encontraban ensayando para su presentación cuando Briggitte resbaló frente a las cámaras.

Galilea Montijo y Arath de la Torre, conductores de Hoy, lamentaron el accidente de Briggitte y hubo incertidumbre sobre si saldría a bailar en la competencia o no.

“Ando contenta y emocionada… Sí fue un pequeño incidente en la mañana, pero a mí nada me limita para brillar”, dijo Briggitte al regresar después de la caída.

Aarón se preocupó por Briggitte

Mientras tanto, la pareja de baile de la pelirroja, manifestó su preocupación por el tobillo de su compañera.

“No había bailado más que en el TikTok, así que ando nervioso, también bailaba el paso de la tía que es con aplauso. Estaba un poco nervioso por el piecito de Briggitte, pero también le dio un masajito Abelito y ya”, dijo.

Galilea enfatizó que la producción le brindó a Briggitte toda la atención que necesitó durante el accidente.

Aarón y Briggittte finalmente se presentaron al ritmo del tema ‘Golden’, de K-Pop Demon Hunters.

Las críticas para Aarón y Briggitte fueron mixtas, Andrea Legarreta y Latin Lover los elogiaron, mientras que Ema Pulido les puso 5 de calificación y los exhortó a mejorar:

“Tienen todo para bailar, pero se tiene que ver una actitud, una proyección. Tu cuerpo tiene que hablar, tu piel tiene que hablar”, dijo.

