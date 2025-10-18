La Bebeshita y Brandon Castañeda en Las Estrellas Bailan en Hoy 2025: Pareja Tiene Desastrosa Presentación

Bebeshita y Brandon Castañeda se convirtieron en una de las parejas favoritas de Las Estrellas Bailan en Hoy. Sin embargo, en su más reciente presentación cometieron un error que los jueces no dejaron pasar.

La pareja bailó al ritmo de cumbia texana y durante su presentación realizaron varios pasos difíciles y cargadas. Pero cuando llegó una en la que ella tenía que sostenerse con sus piernas del cuello de Brandon, el paso no salió y terminó siendo un error evidente de la coreografía.

Aunque este paso no salió como se esperaba, los jueces reconocieron a Brandon y Bebeshita por esforzarse en hacer una coreografía elaborada.

El error llevó a esta pareja de baile a enfrentar una nominación, al tener calificaciones bajas de los jueces.

'He metido mucha presión': Brandon

Después de recibir calificaciones bajas, Bebeshita admitió su error y se lamentó porque en el ensayo había salido bien. Brandon, por su parte, dijo que ha metido mucha presión a Bebeshita para hacer las cosas bien.

"Es cosa de dos, osea la verdad es que últimamente he metido mucha presión y creo que esta es la consecuencia de estar presionado en vez de estar trabajando en equipo y es algo que aprendemos para más adelante, que esperemos podamos continuar", dijo Brandon a Las Estrellas.

Lee: Guillermo del Toro Regresará a México: ¿Cuándo Vendrá el Director de Cine?

¿Quién fue eliminado de Las Estrellas Bailan en Hoy?

Al final de cada presentación el público votó por sus parejas favoritas. El público salvó a Chevo y Jade, en segundo lugar a Sofía y Rodrigo, y en tercero a Bebeshita y Brandon.

El juez invitado de este viernes fue Albertano, quien salvó a Malillany y Marcos. Cuando estaban a punto de ser revelados los primeros eliminados, los coreografos solicitaron que en la semana de estreno del concurso nadie fuera eliminado.

"Queridos jueces, evidentemente, en esta temporada, ustedes lo han visto, hay parejas muy fuertes de nivel, entonces nosotros queremos hacerles una petición", dijo uno de los coreógrafos.

"Nos gustaría que esta semana no salga nadie para que les podamos dar un poco más de entrenamiento y la competencia sea un poco más justa y todos tengan la oportunidad de mostrar su talento . Tenemos mucha gente disciplinada, que le echa muchas ganas", señaló otro.

Los jueces accedieron a la petición y por eso esta semana no hubo pareja eliminada en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Historias recomendadas:

Ángela Aguilar Agradece Reconocimiento Musa Awards y Acepta "Cada Error Pesa el Triple"

¿Por Qué Lupillo Rivera Demanda a Belinda? Esto Sabemos de la Acusación Contra la Cantante

Los Bukis Se Despiden con Gira ‘Tuyos Por Siempre’