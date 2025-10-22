Mariana Ávila Desea Honrar la Memoria de Fede Dorcaz Con un Emotivo Gesto

La cantante Mariana Ávila usó su cuenta de X para compartir con sus seguidores el emotivo gesto que quiere realizar este Día de Muertos para honrar la memoria de su novio, Fede Dorcaz, quien murió el pasado 9 de octubre, víctima de un intento de asalto en la Ciudad de México. Estas fueron las reacciones de los fans, al llamado de la influencer.

Fede Dorcaz fue un cantante y modelo de 29 años que llegó a México para seguir impulsando su carrera. El argentino iba a participar en el segmento Las estrellas bailan en Hoy, junto a su novia, la también cantante Mariana Ávila. Fueron precisamente los conductores de Hoy quienes hicieron el anuncio oficial del fallecimiento del modelo y cantante, durante los últimos minutos del matutino, el viernes 10 de octubre.

Desde el día del fallecimiento de Fede Dorcaz, su novia ha usado sus redes sociales para recordarlo y también para exigir justicia y esclarecer las causas del crimen en el que murió. Mariana Ávila ha publicado distintos mensajes dirigidos al argentino, quien era un "hombre con tanto aura", al que todo el mundo "bañaba en halagos", anotó.

Mariana Ávila honrará la memoria de Fede Dorcaz

A poco más de diez días del asesinato del cantante argentino Federico Dorcazberro, la influencer Mariana Ávila compartió su interés de ponerle una ofrenda para el Día de Muertos. En el tuit que compartió, pedía el apoyo de sus seguidores para poder ser parte de la tradición. Ávila aseguró que tanto ella como Fede:

Siempre dijimos que nos parecía hermoso cómo celebran este día y quiero que se sienta importante…

La intérprete de El Don recibió todo tipo de consejos de los usuarios de X. Mientras algunos enumeraron cada uno de los artículos que normalmente integran un altar de muertos: flores de cempasúchil, veladoras, incienso, agua, comida, calaveras de dulce, pan de muerto, fruta, etc; otros le explicaron que aún no podía colocarlo.

Reacciones al emotivo gesto de Mariana Ávila de poner una ofrenda a Fede Dorcaz

Después de confesar que quería ponerle una ofrenda de Día Muertos a quien fuera su pareja, Ávila concluyó que tomaría en cuenta que debe dejar pasar un tiempo para levantar un altar, pues, le advirtieron, hacerlo antes puede interrumpir su viaje.

La cantante e influencer Mariana Ávila continúa usando sus redes sociales como desahogo, y también como un escaparate para visibilizar el nivel de violencia en que viven los habitantes de la Ciudad de México.

La cantidad de personas en close friends y publicaciones que han subido estos días que los intentaron robar, que les rompieron sus carros o que asesinaron a un ser amado, es masiva. México, reacciona.

Mientras que usa sus Instagram para exigir justicia por la muerte de Fede y denunciar la delincuencia que también viven sus familiares, amigos, conocidos y seguidores que habitan en la capital del país, su cuenta de X sigue siendo una especie de diario en el que relata cómo va procesando su duelo.

Además de confesar que "nunca había despedido a un ser amado", ido a un funeral ni visto un féretro, también compartió que había prometido dejado de llorar por Fede, pues quiere que sea feliz en el cielo: "en la misa de despedida el padre dijo que, mientras estemos llorando aquí abajo, tu espíritu no se eleva por estar consolándonos".

