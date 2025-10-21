Mariah Carey Es Nombrada Persona del Año 2026 por MusiCares

La cantante Mariah Carey ha sido nombrada Persona del Año 2026 por MusiCares, en reconocimiento a su excepcional carrera musical y su compromiso con causas filantrópicas, según anunció este martes la Academia de la Grabación.

El evento en el que Mariah recibirá este reconocimiento se celebrará el próximo 30 de enero, durante la 35ª edición de la gala benéfica que se celebra tradicionalmente dos días antes de los premios Grammy, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.

Theresa Wolters, directora ejecutiva de MusiCares, destacó que “la influencia de Mariah Carey trasciende su talento artístico. Ha sabido usar su plataforma para generar un impacto real, ya sea brindando apoyo en situaciones de emergencia, promoviendo el empoderamiento juvenil o colaborando con programas que rompen barreras de acceso a oportunidades”.

“Reconocerla como Persona del Año es celebrar tanto su legado musical como su firme compromiso con marcar la diferencia”, añadió Wolters.

Las causas que apoya Mariah Carey

A lo largo de los años, Carey ha participado activamente en iniciativas solidarias. Entre sus acciones más destacadas se cuentan la ayuda prestada a comunidades afectadas por el huracán Katrina y la pandemia de COVID-19, así como la creación del Camp Mariah, en alianza con la organización Fresh Air Fund, que ofrece herramientas y experiencias a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Desde su primera edición en 1991, la gala Persona del Año recauda fondos para los programas que MusiCares ofrece a profesionales del sector musical, incluyendo servicios de salud, apoyo psicológico, asistencia en adicciones, prevención y ayuda en desastres o crisis económicas.

Con este reconocimiento, Carey se suma a una distinguida lista de homenajeados en la que figuran nombres como Joni Mitchell, Jon Bon Jovi y Grateful Dead.

Actualmente, la artista promueve su más reciente álbum de estudio, Here For It All, una propuesta sonora ecléctica que mezcla R&B, hip-hop, disco y gospel, reafirmando su versatilidad y vigencia en la industria.

Con información de EFE