Shakira Lanzará EP En Vivo Por Aniversarios de Pies Descalzos y Oral Fixation

Shakira y Spotify han preparado una sorpresa para los fans de la cantante colombiana: para celebrar los 30 años de Pies Descalzos y los 20 años de Oral Fixation, la plataforma de streaming lanzará nuevas versiones de algunas canciones de estos icónicos discos.

Pies Descalzos fue el tercer álbum de la colombiana. Lanzado al mercado colombiano el 6 de octubre de 1995, el disco fue distribuído meses después por Sony Music y Columbia Records. El álbum, que incluye pop, rock alternativo y reggae, sobrepasó las expectativas en cuanto a ventas y la cantante llegó a nuevos públicos.

Oral Fixation vol. 2, séptimo álbum de la intérprete, fue lanzado en noviembre de 2005. Fue su primera producción completamente en inglés y de él se desprenden las canciones Hips Don't Lie y Don't Bother.

Según información de Spotify, después del paso de Shakira por el Super Bowl 2020, las reproducciones semanales globales de Pies Descalzos aumentaron 117%; en cuanto a Oral Fixation el incremento fue del 213%.

Las reediciones especiales de Spotify

Dentro de la serie Spotify Anniversaries, Shakira presentará un EP con cinco canciones recién grabadas. Esta producción también incluirá reflexiones sobre su proceso creativo, además de que discutirá sobre el impacto de ambos álbumes en su carrera y compartirá "historias nunca antes contadas sobre la creación de los emblemáticos álbumes”, según un comunicado. La cereza del pastel serán las nuevas versiones de los temas que se convirtieron en grandes éxitos.

Por un lado, Pies descalzos la dio a conocer a nivel internacional y, por el otro, Oral Fixation, posicionó a Shakira como una figura global.

Ambos álbumes acumulan más de seis mil 100 millones de reproducciones en Spotify; en Estados Unidos, superan los 955 millones de escuchas. En México, su gran éxito se ha visto reflejado en las ventas de entradas para sus conciertos. Simplemente, en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, Shakira logró 12 fechas.

Qué canciones incluye el Spotify Anniversaries de Shakira

El especial de Shakira y Spotify incluye una nueva interpretación de Hips Don’t Lie, en el que la colombiana estará acompañada de Ed Sheeran, Beéle y una orquesta de cuerdas de 14 músicos. También podremos escuchar Pies Descalzos, Sueños Blancos, Antología, La pared y Día de Enero.

De acuerdo con datos de Spotify, más del 50 % de las reproducciones de Oral Fixation provienen de oyentes menores de 30 años, y la mitad de las de Pies descalzos corresponde a personas entre 30 y 44 años. Eso y el público que formó parte de su gira demuestran que su música sigue conectando con distintas generaciones.

