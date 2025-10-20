Critican a Kristen Bell por Minimizar Violencia Doméstica en un Post: ¿Qué Fue lo que Dijo?

Una aparentemente inofensiva publicación sobre su aniversario de bodas, tiene a Kristen Bell y a Dax Shepard en el centro de las críticas.

Bell, a quien quizá recuerdes por su trabajo en series como The Good Place y Gossip Girl, compartió el fin de semana una fotografía donde aparece abrazando a su esposo Dax Shepard en la cama, junto a este mensaje:

Feliz 12 aniversario de bodas al hombre que una vez me dijo: 'Nunca te mataría. Muchos hombres han matado a sus esposas en algún momento. Aunque tengo muchos razones para matarte, nunca lo haría'.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios que le pedían a la actriz reconsiderar el mensaje.

“Kristen, no hay forma de que hayas publicado esto durante el mes de concientización sobre la violencia doméstica”, escribió un fan.

"Por favor, no bromees sobre la violencia doméstica. Recuerda que es algo real que mucha gente sufre a diario", le dijo otra persona a Bell.

Otros usuarios de redes, defendieron a Bell argumentando que solo se trató de una broma.

"¡Ya basta! Es evidente su sentido del humor. Si no les gusta, mejor que se vayan", escribió un seguidor de Bell.

¿Por qué algunos seguidores de Kristen Bell consideran que esto es grave?

La violencia doméstica es un asunto real, con víctimas que sufren consecuencias graves e incluso mortales en la vida real. Algunos consideran que al hacer una broma o comentario ligero sobre el hecho de “matar a tu esposa”, el post corre el riesgo de trivializar esa realidad.

Otra cosa que fue muy criticada fue el momento en que se hizo la publicación. Decir esto durante el mes dedicado a visibilizar la violencia doméstica en Estados Unidos fue tachado de "insensible". El mensaje, en ese contexto, parece ignorar o contradecir el objetivo de hacer conciencia sobre esta problemática.

Para personas que han vivido violencia de pareja, comentarios como este pueden resultar “detonantes” o revivir traumas. Que una figura pública lo comparta aumenta su difusión y puede generar daño emocional.

Finalmente, es importante destacar que al tener una plataforma con millones de seguidores, lo que publica una celebridad tiene repercusiones amplias. Un comentario que muchos consideran “desafortunado” puede influir en la percepción social y cultural de la violencia.

Historias recomendadas:

Rosalía Anuncia su Nuevo Álbum Lux Desde Times Square: Esto Es Todo lo que Debes Saber sobre él

Kali Uchis Llega a México en 2026: Cuántos Conciertos Dará y en Dónde