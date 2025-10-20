Kali Uchis Llega a México en 2026: Cuántos Conciertos Dará y en Dónde

La cantante colomboestadounidense, Kali Uchis, anunció hoy lunes 20 de octubre que regresará a México con tres conciertos programados para febrero de 2026.

Las presentaciones forman parte de su gira internacional "The Sincerely Tour", con la que promociona su más reciente trabajo discográfico Sincerely, Kali.

Con una carrera en ascenso y una base de fans muy sólida en América Latina, el anuncio fue recibido con mucha felicidad en México y se volvió tendencia en internet después del anuncio. Kali Uchis, conocida por su mezcla de R&B, soul, pop alternativo y letras bilingües, regresará a escenarios mexicanos luego de una pausa desde su última visita en 2022.

¿Cuántos conciertos dará Kali Uchis en México?

Kali Uchis ofrecerá tres conciertos en México en febrero de 2026. Las fechas y ciudades confirmadas son:

Monterrey – Auditorio Citibanamex – 21 de febrero de 2026.

Guadalajara – Auditorio Telmex – 22 de febrero de 2026.

Ciudad de México – Palacio de los Deportes – 25 de febrero de 2026.

¿Dónde comprar los boletos para ver a Kali Uchis en México?

La venta de boletos se realizará a través de Ticketmaster México para la Ciudad de México y Guadalajara, y a través de Superboletos en el caso de Monterrey.

Preventa Citibanamex: Miércoles 23 de octubre de 2025

Venta general: Jueves 24 de octubre de 2025

Los precios oficiales aún no han sido revelados, pero se espera que los boletos tengan un rango similar al de otros artistas internacionales del mismo calibre, con paquetes VIP que podrían superar los $3,500 pesos, dependiendo de la ciudad.

