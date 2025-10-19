Cardi B se Grabó en un Concierto de Ana Gabriel y se Declaró Fan de su Música

La rapera estadounidense Cardi B sorprendió al mundo al grabarse en un concierto de la cantante mexicana Ana Gabriel que se celebró el sábado 18 de octubre de 2025 en el UBS Arena de Belmont, Nueva York, dentro de la gira 'Claro de Luna'.

Pero verla en el concierto de Ana Gabriel no fue tan sorprendente como el hecho de que se sabía casi todas las canciones que la intérprete sinaloense cantó en su show.

"Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme", se escucha coreando a Cardi B en sus stories de Instagram.

Además compartió varios videos donde se le ve disfrutando el show, acompañados de mensajes como "Viva México" y "I love mexican music".

¿Qué canciones de Ana Gabriel cantó Cardi B?

Cardi B lo dio todo mientras Ana Gabriel cantaba canciones como ¿Quién como tú?, Es demasiado tarde, Ay, amor y No te hago falta.

Cardi B se declara fan de la música mexicana

En entrevistas anteriores, Cardi B, ha declarado que es fan de la música mexicana y ha mencionado que artistas como Ana Gabriel, Luis Miguel y Rocío Durcal (quien no era mexicana, pero alcanzó el éxito interpretando música mexicana) han sido influencias importantes en su vida.

La presencia de Cardi B llamó la atención no solo por lo extraordinario que es ver a una estrella del hip hop en un show de música ranchera, sino porque es una muestra más de la importancia del cruce cultural que se da en países como Estados Unidos, sobre todo en un contexto como el actual donde hay una persecución pronunciada hacia los migrantes mexicanos.

La música mexicana trasciende fronteras e influye en artistas de otros géneros. Vale la pena recordar, por ejemplo, el caso de Justin Bieber, quien ha sido visto disfrutando de mariachi y de banda.

