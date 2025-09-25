“Conduce Seguro y Mantenlo Lindo”: Cardi B, la Nueva Voz del Metro de Nueva York

La cantante y actriz estadounidense Cardi B se convirtió en la nueva voz del Metro de Nueva York, Estados Unidos de América (EUA), donde se reproducirán varios mensajes que grabó en asociación con la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés).

“¡Hola Nueva York! Es Cardi B. Estoy aquí en MTA grabando anuncios que escucharás en las estaciones del Metro”.

Así lo dijo la originaria del Bronx al inicio de un video publicado en redes sociales por MTA, el organismo encargado del Metro neoyorkino.

El Metro de Nueva York conecta cuatro de los cinco distritos de la ciudad: Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx.

Tiene en total 28 líneas, que llevan por nombre un número o letra y tienen un color.

“Nos asociamos con Cardi B para realizar anuncios de servicio público que se reproducirán en las estaciones del Metro de todo nuestro sistema”, dio a conocer la MTA el 23 de septiembre de 2025.

“Ride safe, keep it cute, and keep it moving!"



We teamed up with NYC's own @iamcardib on PSAs that will play in subway stations across our system. pic.twitter.com/Kie7b7L2q0 — MTA (@MTA) September 23, 2025

¿Qué mensajes grabó Cardi B?

En el video compartido por la autoridad se pudo observar a la rapera Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Almanzar, grabando algunos de los mensajes que se escucharán en todas las estaciones:

“Estamos caminando aquí; los pasos son para pasar no para sentarse”.

“Muévete, bucko”.

“Estos trenes no se mueven sin ti, así que asegúrate de pagar la tarifa y mantenerlo real”.

“Deja de surfear en el Metro”.

“¡Conduce con cuidado, mantenlo lindo y sigue moviéndote!”.

En la grabación también se pudo ver a Cardi B usando su tarjeta para ingresar al Metro y después recorrer algunas de las estaciones.

En respuesta, varios usuarios de redes sociales celebraron los mensajes de seguridad pública y el estilo que les imprimió la cantante.

“Imagínate la voz de Cardi diciendo ‘quítate de la puerta’ o ‘saca tus maletas del asiento’. ¡Me encanta por ella!”, escribió una usuaria en Facebook.

