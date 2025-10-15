Justin Bieber se pone "mexicano" otra vez, pero ahora con banda sinaloense

Justin Bieber volvió a emocionar a sus fans mexicanos ahora al aparecer en un video donde baila y toca la tambora con una banda sinaloense.

Hace unas semanas, Bieber apareció en un evento de su marca cantando 'Hermoso Cariño' y bailando con un mariachi y ahora, lo hace con banda, por lo que algunos usuarios de redes sociales ya han dicho que "ya es mexicano".

Esta vez, Bieber asistió a un evento el Los Ángeles que es parte del torneo The League que es impulsado por su marca de streetwear, Skylrk.

En los videos se puede ver al intérprete de 'Sorry' cantando con la banda y tocando la tambora. De acuerdo con medios locales, Bieber estuvo acompañado de la banda 'Joya Sinaloense' y estuvo coreando canciones de Banda el Recodo.

Fuerza Regida le regaló una camiseta de México a Justin Bieber

Además de bailar al ritmo de la banda, Justin Bieber tuvo otro momento muy mexicano, la banda de regional mexicano Fuerza Regida que popularizó canciones como Harley Quinn, le regaló a Bieber una playera personalizada con el nombre de la agrupación.

Pero esta no es la primera vez que Justin tiene un momento mexicano o con un mariachi. En mayo de 2025, Justin le llevó una serenata a su esposa, Hailey Bieber, para celebrar su primer Día de las Madres. A través de sus redes sociales, el cantante compartió el emotivo momento en el que los mariachis entraron a su casa, e incluso cantó con ellos 'Cielito lindo'.

También existen unas fotografías de cuando Justin y Selena Gómez eran novios y él asistió a una fiesta con la familia de Gómez, que es de ascendencia mexicana.

En las imágenes se pueden apreciar momentos realmente mexicanos, donde hay una mesa grande ocupada por la familia de Gómez, un bote de frijoles refritos y una botella de refresco de cola de 2 litros.

También se puede apreciar a Bieber cargando a un bebé.

