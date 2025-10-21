Karol G en la Portada de Vogue: su Evolución Musical para Conectar Generaciones

Pocos días después de que Karol G se robara la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show, la cantante colombiana encantó a sus fanáticos con una nueva sorpresa: la intérprete de 'Mañana será bonito' protagoniza la portada de noviembre de la revista Vogue, en la que habla de la importancia de conectar generaciones.

Carolina Giraldo, nombre real de Karol G, es una cantante colombiana nacida en Medellín, en 1991. Como cantante y compositora ha lanzado cinco producciones discográficas, la más reciente se llama Tropicoqueta, y fue publicada en junio de este año. El disco incluye varios géneros musicales, incluído el merengue, la cumbia, la ranchera y el mariachi.

En la charla que acompaña su reciente portada para Vogue, Karol G no solo habla de lo importante que es para ella trascender generaciones, también busca enviar un mensaje de poder, para que el género femenino se atreva a romper barreras.

Karol G en la portada de Vogue

En su entrevista con Vogue, Karol G reflexiona sobre su evolución artística y personal, a propósito de su nuevo álbum, Tropicoqueta, el proyecto más arriesgado de su carrera, el que ella misma ha definido como "el mejor álbum de toda mi carrera”.

Concebido como un homenaje a la música latina, el disco recorre géneros como la cumbia, el vallenato, la bachata y la ranchera, con instrumentación en vivo y una fuerte carga emocional. Para Karol G, el disco representa el amor que siente por sus raíces:

La palabra Tropicoqueta para mí expresa esa alegría que yo llevo a pesar de que a veces no esté del todo bien el caos o la crisis. La conecté con instrumentos en vivo, con el color naranja, con el amor que siento por ver amaneceres y atardeceres y buscando una palabra que expresara eso y fue tropicoqueta.

Después del éxito que tuvo con su disco 'Mañana Será Bonito', que se convirtió en el primer álbum en español de una artista latina en encabezar la lista Billboard 200, en febrero de 2023, la colombiana quiere ser trascendente, mientras conserva su esencia y crea música que logre perdurar en el tiempo.

En realidad, uno de mis retos más grandes era conectar generaciones. Quería que una mamá, una abuelita y una hija pudieran cantar algo que las representara a las tres. Quería que cuando la gente escuchara el disco, sintiera que estaba escuchando algo que ya habían escuchado en algún otro momento de su vida.

Karol G habló con Vogue sobre el proceso creativo de Tropicoqueta, el cual partió de una lista de géneros que deseaba explorar. La cantante confiesa que este álbum la transformó emocional y artísticamente, dándole una nueva comprensión sobre la música y su propósito, y abriéndole el camino a nuevos escenarios: como Brasil y París.

Aunque el proyecto está lleno de sonidos latinos, Karol G logró conquistar también al público internacional, al punto de abrirle puertas en escenarios como la NFL y el mundo de la moda europea. El 5 de septiembre pasado, se presentó en el medio tiempo del partido inaugural de la temporada de la NFL en São Paulo, Brasil; en julio fue parte del desfile Otoño-Invierno 2025-2026 de la Semana de la Alta Costura de París, y el 15 de octubre participó en el VSFS, donde interpretó dos canciones: Ivonny Bonita y Latina Foreva.

Fiel a su autenticidad, Karol G no busca adaptarse al mercado angloparlante, si eso implica perder su identidad, y agradece que el mundo esté conociéndola con su idioma nativo, "con la música que me representa”, explicó.

Karol G como representante de la latina poderosa

En los últimos años, Karol G se ha enfocado en dejar de verse como una “mujer en una industria de hombres” para concentrarse en su capacidad y determinación; mensaje que busca transmitir a otras mujeres latinas que sueñan con abrirse camino y reafirmar el poder femenino.

Cuestionada sobre la posibilidad de contemplar nuevos retos, incluidos posibles proyectos actorales, adelantó que cabe la posibilidad de verla actuando: "Estar en otros ambientes que me sacan un poquito del estudio, y que sea Carolina la artista en otro ámbito. Me hace conocer cosas en mí que no tengo ni idea".

