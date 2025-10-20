Rosalía Colapsa las Calles de Madrid Tras su Live en TikTok por el Lanzamiento de Lux

Rosalía le está demostrando al mundo por qué es una de las artistas más emblemáticas del siglo. Es tan icónica que ha llevado su arte de lo digital a lo real y visceversa.

Hoy lunes 20 de octubre, Rosalía convocó a un live a través de su cuenta de TikTok, en donde se le vio conduciendo un auto hasta Callao, para presentar su nuevo material discográfico: Lux.

Rosi corrió y corrió por las calles de Callao, en España, mientras la gente se amontonaba detrás de ella para verla, tocarla o tomarse una foto con ella.

Rosalía en las calles de Madrid presentando su nuevo disco. Foto: EFE

Rosalía, molesta por filtración de la fecha de lanzamiento de Lux

En el live se mostró a Rosalía molesta porque en el anuncio de Nueva York se filtró la fecha del lanzamiento de Lux, y ella quería hacerlo en vivo desde Callao.

Cerca de las 10 de la noche, hora de Madrid, una cuenta regresiva iluminó la pantalla de Callao. La plaza, completamente llena, vibraba entre la expectativa y la emoción por la posible llegada de Rosalía.

Pasadas las 22:00 horas, la artista retomó el directo en redes sociales que había interrumpido durante su trayecto en coche, y apareció corriendo por la Gran Vía, desatando la euforia de sus seguidores. En el instante en que alcanzó el epicentro del evento, la gran pantalla de los Cines Callao proyectó la imagen de su nueva portada, desatando los gritos y aplausos del público que la esperaba.

Con Lux, Rosalía firma su cuarto álbum de estudio y el primero desde Motomami (2022), un trabajo disruptivo que la consolidó como una de las voces más originales y atrevidas de la escena global, fusionando flamenco, reguetón, electrónica y experimentalismo sonoro. Motomami le valió múltiples reconocimientos, entre ellos el Latin Grammy al Álbum del Año, y marcó un antes y un después en la forma de concebir la música popular en español.

