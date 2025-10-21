Latin GRAMMY 2025: Músicos Confirmados para Tocar en la Ceremonia

La Academia Latina de la Grabación anunció las actuaciones confirmadas para la vigésimo sexta entrega anual del GRAMMY latino, que se realizará el jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. A continuación conoce a los músicos que estarán presentes en el Latin GRAMMY 2025.

En esta edición del Latin Grammy, Bad Bunny lideró las nominaciones con 12 candidaturas, los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Édgar Barrera se quedaron con diez. En cuanto a músicos mexicanos Natalia Lafourcade, David Aguilar, Jesse & Joy y Carin León figuran dentro de las categorías que la Academia de Música premiará este año.

En esta edición de los Latin Grammy se incluyeron nuevas categorías: Mejor Canción de Raíces y Mejor Música para Medios Visuales.

Músicos que tocarán en la ceremonia del Latin GRAMMY 2025

El próximo jueves 13 de noviembre se realizará la transmisión televisiva de los premios GRAMMY latinos, cuya ceremonia tiene una duración de tres horas. Durante la premiación, los televidentes también disfrutarán de una serie de actuales especiales, en las que participarán algunos de los nominados, además de quien recibirá el reconocimiento la Persona del Año 2025.

En esta edición de los Latin GRAMMYs, el público podrá escuchar en vivo y en directo la música de los mexicanos Los Tigres del Norte, Carín León, Pepe Aguilar y Kakalo, así como a la española Aitana Morat, los estadounidenses Ivan Cornejo y DannyLux, la cubana Gloria Estefan, los colombianos de Morat, y la brasileña Liniker. En esta edición, el cantante Raphael será reconocido como Persona del Año 2025, por sus más de seis décadas de trayectoria.

En la vigésimo sexta entrega del Latin GRAMMY también estarán presentes sobre el escenario el puertorriqueño Rauw Alejandro, el compositor estadounidense Edgar Barrera, la venezolana Joaquina, el mexicano Christian Nodal, la argentina Nathy Peluso, la venezolano-estadounidense Elena Rose, el español Alejandro Sanz y Adelaido “Payo” Solís III, vocalista de Grupo Frontera.

La Academia ha prestado particular atención a la participación de la ocho veces ganadora del GRAMMY®, Kacey Musgraves, cantautora de música country estadounidense, y en el guitarrista mexicano Carlos Santana, ganador de múltiples GRAMMYs y Latin GRAMMYs.

Los músicos que ofrecerán sus performances en vivo el jueves 13 de noviembre también están entre los nominados al Latin GRAMMY de este año. La entrega anual del Latin GRAMMY se realizará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y se transmitirá en vivo en las plataformas de TelevisaUnivision en Estados Unidos, a partir de las 20:00 horas ET/PT (7 p.m. Centro).

