Yolanda Andrade Regresa a la Televisión y Revela Detalles sobre su Estado de Salud

Entre aplausos, pancartas y confetti, el equipo del programa Monse y Joe recibió este martes 21 de octubre a Yolanda Andrade.

La conductora llevaba meses de ausencia debido a problemas de salud, pero, de acuerdo con su testimonio, regresó porque los médicos notaron mejoría.

"Estoy feliz, estoy muy agradecida. Valoro mucho la presencia de mis amigos que vinieron a saludarme", comentó Yolanda visiblemente emocionada.

También dijo que extrañaba mucho la conducción.

"Me daba mucho sentimiento ver este sillón sin mí (...) querido público conocedor, gracias por esperarme”, dijo Yolanda.

Montserrat Olivier, quien fue pareja de Yolanda y ha sido su amiga entrañable durante más de diez años, también se conmovió por el regreso de la conductora.

“Se me hizo un nudo aquí (en la garganta), no sabía si berrear o qué, se me salieron las lágrimas, me dio mucho gusto que llegara, ya por fin después de tantos meses viene a este programa, se sintió mejor”, dijo Montserrat.

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade?

Después de varios meses de ausencia en su programa, Yolanda Andrade compartió en agosto que, después de hospitalizaciones y estudios, los médicos le dijeron que padece dos enfermedades degenerativas y que podrían quedarle menos de cinco años de vida.

Andrade expresó que no le teme a la muerte y que ha asumido con serenidad su nueva realidad. Aunque no especificó el nombre de las enfermedades, señaló que, con el tiempo, perderá la capacidad de hablar y caminar.

"Tengo dos diagnósticos, y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura; conclusión, médicamente quiere decir que científicamente me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios", dijo.

En una entrevista previa, Yolanda Andrade se dijo agradecida por la vida que ha vivido.

"Siento que fui una mujer muy afortunada, una niña muy traviesa, una adolescente muy vivida, vivió todo lo que quise vivir y más, Diosito fue muy generoso conmigo".

Antes de regresar al programa, Andrade estuvo viviendo en su natal Sinaloa junto a la playa para mejorar su salud.

