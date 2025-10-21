Muere Daniel Naroditsky a Los 29 años, Figura Destacada del Ajedrez en Línea

Daniel Naroditsky falleció repentinamente a los 29 años, informó su familia en un comunicado publicado en Instagram este lunes por el Charlotte Chess Center. El centro ubicado en Carolina del Norte compartió: "Con gran pesar, compartimos el inesperado fallecimiento de Daniel Naroditsky. Daniel fue un talentoso ajedrecista, educador y un miembro muy querido de la comunidad ajedrecística", se lee en el comunicado

La causa de la muerte de este joven prodigio estadounidense y gran maestro de ajedrez no ha sido divulgada. Naroditsky también será recordado como un hijo cariñoso, hermano y amigo fiel. El club de ajedrez pidió privacidad para la familia de Daniel "durante este momento tan difícil".

Naroditsky, conocido también como “Danya”, era una figura muy visible dentro del circuito competitivo y en la escena de streaming y educación del ajedrez. Tanto la familia como el club de ajedrecistas pidieron honrar su memoria "recordando su pasión por el ajedrez y la inspiración que nos brindó a todos".

El gran maestro Daniel Naroditsky nació en San Mateo, California, en 1995. Su nombre destacó desde niño: ganó la sección sub-12 del Campeonato Mundial Juvenil en 2007 y alcanzó el título de gran maestro a finales de 2013, tras ganar ese mismo año el Campeonato Juvenil de Estados Unidos.

Además de su carrera en torneos, Naroditsky llegó a una audiencia masiva gracias a sus transmisiones en YouTube y Twitch, en las que combinaba análisis instructivo, y partidas en vivo que comentaba para los aficionados sin tanto conocimiento. Su trabajo como educador en línea ayudó a popularizar el ajedrez en audiencias digitales.

Naroditsky fue maestro residente en el Charlotte Chess Center; también escribió sobre ajedrez y publicó material didáctico desde su adolescencia. Entre sus libros destacan Dominando el Ajedrez Posicional y Dominando Finales Complejos: Lecciones Prácticas sobre Ideas y Planes Críticos.

