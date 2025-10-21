Medio Metro Oficial y Medio Metro Original Envían Condolencias a Medio Metro de Puebla

Paco Pérez, uno de los intérpretes del personaje Medio Metro, fue encontrado sin vida, dentro de un canal de agua, en San Sebastián Aparicio, Puebla. El bailarín de sonideros no era el único que presumía ese apodo, en el medio del espectáculo mexicano existen al menos otros dos personajes que se han bautizado así: Medio Metro Oficial y Medio Metro Original. Ambos enviaron sus condolencias a Medio Metro de Puebla.

El sobrenombre Medio Metro nació cuando José Eduardo Rodríguez Anguiano se disfrazaba de El Chavo del 8 y bailaba al ritmo de Sonido Pirata. Haber sido el primero en usar el alias lo llevó a registrar la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), en 2023. Ello a pesar de que Sonido Pirata invitó a otro bailarín que también usa el apodo: Jonathan Uriel, quien esta mañana estuvo en Hoy.

Tanto José Eduardo como Jonathan Uriel usaron sus redes sociales para enviarle sus condolencias a Panchito Pérez, Medio Metro de Puebla. Hasta ahora no se ha confirmado la causa de la muerte de Francisco ‘Paco' Pérez, pero la policía investiga el fallecimiento bajo la hipótesis de un posible homicidio.

Video: Paco Pérez Medio Metro del Barrio de El Alto Muerto San Aparicio

Nota relacionada: ¿De Qué Murió Medio Metro Original? Esto Sabemos del Fallecimiento de Paco Pérez

Medio Metro Original y Medio Metro Oficial despiden a su colega

Más allá de las rencillas por el nombre, los otros dos usuarios del apodo Medio Metro usaron sus redes sociales para enviarle sus condolencias a la familia de Francisco Pérez, Medio Metro de Puebla, cuyo cuerpo fue encontrado personas que circulaban por la calle Maximino Ávila Camacho.

Este lunes 20 de octubre de 2025, horas después del anuncio de la muerte, el Medio Metro Original (Jonathan Uriel) usó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje de agradecimiento a sus fans y aprovechó para ofrecer su apoyo a la familia de Medio Metro Puebla.

Quiero agradecerles a todas las personas. Recibí llamadas, mensajes preguntando cómo estoy. Gracias a dios, estoy bien, echándole ganas. Pero también consternado por la pérdida de mi compañero Panchito Pérez, el primer Medio Metro que lo bautizó Sonido Kiss de Puebla. Lamentablemente se nos adelantó.

Jonathan Uriel le envió un abrazo a sus familiares y deseó pronta resignación, también mencionó: "Ojalá esto se resuelva", en relación con el crimen cometido sobre el influencer.

José Eduardo Rodríguez Anguiano (Medio Metro Oficial) tomó su cuenta de Facebook para reaccionar a la muerte de Francisco Pérez: "Hoy amanecimos con una noticia muy triste", dijo antes de hablar de que su foto ilustraba las notas publicadas en redes. Después de aclarar que "la persona que hallaron sin vida en Puebla es el Medio Metro de Puebla, señaló:

Quiero decirle a su familia que me contacten para poderlos ayudar en sus gastos funerarios. Espero pronto que encuentren a los responsables.

El cuerpo de Medio Metro Puebla será sometido a una necropsia, por parte del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Fiscalía General del Estado (FGE), examen médico que finalmente determinará la causa exacta por la que murió. Hasta ahora existen dos hipótesis de parte de las autoridades, una menciona que fue atropellado y salió proyectado, golpeándose la cabeza; la otra menciona que pudo haber recibido un impacto con arma de fuego.

